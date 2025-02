Los mundos de Lynch sobre papel y en miles de grises

MARIFÉ ANTUÑA Sábado, 2 de noviembre 2019, 00:12 Comenta Compartir

Las imágenes fijas cuentan pequeñas historias. Y a veces ocurre que las historias interesantes son pequeñas historias (...). Las pequeñas historias pueden desarrollarse hasta convertirse en grandes historias». Ese texto daba la bienvenida al visitante cuando, por vez primera, en París en 2014, en la Casa Europea de la Fotografía, se inauguró la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto del 15 de noviembre al 26 de enero enmarcada en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Esa cita es pura elocuencia de lo que David Lynch, ese hombre renacentista de Montana capaz de filmar 'Corazón salvaje' y 'Twin Peaks' y al mismo tiempo ejercer de músico, pintor, escultor o decorador, se nos revela en el doble sentido de la palabra, el de descubrir y manifestar lo ignorado o secreto y el de hacer visible la imagen impresa.

En alguna entrevista ha revelado -o, con el diccionario de nuevo como aliado-, «ha proporcionado indicios o certidumbre» de algo tan complejo de explicar como es la creación artística, cómo surgen las ideas geniales, cómo se transforman en algo más que eso. Y él, tan promiscuo, tan prolijo, tan proactivo, tan prosaico y tan poético al tiempo, lo entiende como una forma de pescar en mares calmados o revueltos, en ríos más o menos caudalosos. «Cualquiera que haya pescado en alguna ocasión sabe que requiere paciencia, que unos días se coge algo y que otros días no», ha dicho. Y añadidió que después de la pesca toca cocinar, darle forma. La vida misma.

La exposición 'Small Stories' que programa el FICX para mejor conocer a uno de los grandes nombres del cine actual viene ya perfectamente cocinada, repleta de imágenes sugerentes con todos los matices de grises que da el blanco y negro, con toda la belleza que se desprende de instantáneas pixeladas al extremo, con la oscuridad como elemento clave en ese universo del autor de 'Eraserhead', 'Elephant Man' o 'Lost Highway'. Una mosca gigante, mitad persona, una muñeca con una pistola, un puerro que mira por la ventana, cabezas sin rostros, criaturas deformes, cuerpos de mujeres, objetos insólitos se dejan mirar con cierta inquietud, pero también con gusto, con un cierto embelesamiento, tratando de encontrar las claves, los cómos y los porqués de la pesca del día.

Entre Los Ángeles y París fueron captados en 2013 todos esos instantes sorprendentes creados por Lynch y elegidos para ser mostrados por Patrick Forest, director de la galería de arte Item de Montparnasse con la trabaja habitualmente el genio de Montana.

Fue en 2014 cuando en Francia se estrenó esta muestra, que desde entonces se ha podido visitar en Bruselas, Belgrado, Lisboa y Budapest antes de llegar a España a través del FICX a mediados de mes. Servirá la exhibición para revelar de nuevo el gusto por la belleza en la puesta en escena, por lo onírico, por lo extraordinario, por lo surreal. Por demostrar que otros universos existen a los ojos de quien mira, que la cotidianidad no está ni se la espera donde reina el arte, donde manda la magia del cine, el encantamiento de la fotografía, el embrujo de la pintura y todo el esplendor de la música. Lynch, fascinante, reductor y revelador en estado puro.

Puede que haya durante el festival tiempo para otras revelaciones, en el sentido más teológico del término, puesto que su cine estará también presente durante estos días de noviembre con la proyección de 'The Short Films of David Lynch', una colección de cortometrajes compuesta por 'Six Men Getting Sick', la primera obra de su carrera filmada en 1966, 'The Alphabete', 'The Grandmother, 'The Amputee' y 'Lumére&Compagnie: Premonitions Following an Evil Dead', producidos entre 1970 y 1995. Pero uno de los momentos más estelares llegará con la proyección en un pase especial de 'Eraserhead' (Cabeza borradora), una película de 1977 que se verá por vez primera en España con una copia restaurada en 4K que permite conocer muchas de la ideas que luego formarían parte del universo artístico de este creador que esta misma semana recogió un Oscar Honorífico.