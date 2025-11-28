Cine casero para contar el siglo XX

M. F. Antuña Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que se hacían películas con tomavistas. Se captaban en positivo, como si de diapositivas de tratara, duraban un máximo de tres minutos, había que llevarlas al laboratorio a revelar y exigían su proyector para verlas en casa. Eran otros tiempos. Fue en los sesenta, los setenta e incluso los ochenta del siglo pasado, cuando aficionados de cierto poder adquisitivo, pues no era este un hobby barato, realizaban películas familiares o documentales que hoy, medio siglo después, son indispensables para conocer nuestro pasado en movimiento. No hay demasiado material cinematográfico de aquellos años y aquella Asturias, de modo que estas grabaciones caseras se perfilan como un gran tesoro para conocer quiénes fuimos y de dónde venimos. Son, calamitosamente, un tesoro finito. O mejor dicho, en peligro inminente de desaparición. Porque quienes empuñaban aquellos viejos tomavistas peinan ya muchísimas canas, porque sus películas están en desvanes y puede que su destino acabe por ser la basura y porque el deterioro de las propias películas las amenaza enormemente.

Ampliar Plaza de la Catedral de Oviedo, donación A. F. Riera, 1981.

Es, pues, el momento del rescate del Súper 8, ese formato que en abril de 1965 Kodak puso a disposición de sus clientes como una versión mejorada del 8 milímetros. Las ranuras que permitían el avance de la película eran más pequeñas y por lo tanto el fotograma era más grande y por esa razón daba algo más calidad sobre el formato previo. Y alcanzó una gran popularidad. Pero, a día de hoy, difícil es que existan ya en las casas proyectores para poder ver esas películas, de ahí que caigan en ese olvido peligroso al que el Museo del Ferrocarril de Asturias quiere ponerle coto.

Ampliar Niños en Llanes con el ramu tras la danza del Pericote, 1975, anónimo.

Atesoran ya seis o siete horas de grabaciones en Súper 8. Han sido muchas las donaciones y préstamos de las bobinas para su digitalización y preservar así su contenido para posterioridad. De hecho, el museo está empeñado en esa recuperación y ofrece digitalizar las películas de forma gratuita. Se le da una copia a quien comparte y su argumento se guarda como un bien público. Ganan así los donantes de ese material audiovisual –aunque son pocas las que conservan el audio– y ganamos todos, al preservarse esas estampas en muchos casos saturadísimas de color que tanto hablan del pasado.

Ampliar Puerto pesquero de Bermeo, h. 1979, Gurutxe Aguirre.

«El último lote que nos llegó es del presidente de Amigos del Museo, Santiago González Estrada, son películas que él rodó en los setenta, pero también tenemos de los sesenta y algunas de los ochenta, en 8 y en Súper 8», detalla Javier Fernández, director del museo gijonés, que cuenta que esos formatos son los domésticos por excelencia. Esos quince metros enrollados en el tomavistas fueron la manera de grabarnos a nosotros y al mundo antes de que en los ochenta llegara el vídeo para quedarse. De hecho, hubo un tiempo en el que coincidieron vídeo y cine, pero el primero estaba en un modo tan incipiente que es mayor la calidad de la película por escasos que sean esos ocho milímetros.

Gijón, vía de salida de la estación de Renfe. 1984. Santiago G. Estrada. Fotos: museo del ferrocarril de asturias Locomotora de uno de los trenes conmemorativos del centenario de Pajares a la salida de Gijón, 1984, S. G. Estrada. Centenario del Ferrocarril de Oviedo a Trubia en San Claudio, 1983. Santiago G. Estrada. Vista de Salinas, donación J. Montoto, hacia 1977. Tren especial de vapor en el puente sobre la autopista Y en Serín, 1984. 1 /

El caso es que, acontecimientos sociales y familiares incluidos, estos testimonios a todo color conducen a lugares que hoy ya no existen. Tienen una definición muy baja, pero un valor documental inmenso. «Últimamente nos están donando muchas. Pasan varias cosas, la gente las guarda pero no tiene forma de verlas, porque están estropeados los proyectores, y además verlas de manera digital es mucho más cómodo, por eso nosotros ofrecemos ese servicio», resume Javier Fernández.

«En la última cesión, hay imágenes de Trubia y Lugo de Llanera de espacios ya desaparecidos en un vídeo del centenario de la línea Oviedo-Trubia, hay imágenes de Ujo, de Mieres, de la antigua estación de Gijón del Humedal, de Moreda... Hay imágenes irrepetibles», resume Fernández. El interés del museo es documental y enfocado en su caso al ferrocarril y el pasado industrial, pero sin obviar o denostar otros materiales.

Ampliar Playa de vías de Gijón que llegaba hasta el Humedal, donde actualmente se halla el solarón. Santiago G. Estrada.

Existen muchas menos imágenes en movimiento de esa época de lo que se cree, de ahí la importancia de este material casero, que incluye estampas que remiten a una boda en la Catedral de Oviedo o el baile del pericote en Llanes. Incluso de una maternidad de Bilbao o del puerto de Bermeo se guardan películas donadas desde Euskadi a Gijón.

Hay otra urgencia en la recuperación de estas grabaciones que se justifica en la propia supervivencia de la película. Se solían utilizar dos marcas, Kodak y Agfa, y la primera daba mejor calidad que la segunda, que era más barata y por lo tanto muy utilizada. Sucede que esta última sufre un gran deterioro y es muy común que las copias que se conservan estén viradas hacia diferentes colores, como los azules o los morados. El paso del tiempo solo hará que agravar la situación, motivo por el cual deben ser digitalizadas ya, porque además es posible revertir los daños mediante programas de edición y recuperar en digital el color original que debían tener las grabaciones.

La misión es conservar, pero está previsto también hacer proyecciones puntuales para presentar esos documentos, que también se aspira a poner a disposición pública a través de la web.

