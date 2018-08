«Lo que necesita el cine español es coger la normativa francesa y traducirla al castellano» El director de cine Pablo Berger. / E. C. El cineasta estará el sábado en Gijón para mantener un encuentro con los espectadores antes del pase de su última película, 'Abracadabra' Pablo Berger. Director de cine JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:40

Solo tiene tres largometrajes en su haber, pero el cineasta Pablo Berger (Bilbao, 1963) ya se ha ganado el título de director de referencia en la escena española. Con la segunda, 'Blancanieves', se llevó diez premios Goya. El sábado estará en el Cerro de Santa Catalina (21.30) para mantener un encuentro con los espectadores antes del pase de su último trabajo, 'Abracadabra'.

-Le pillamos escribiendo.

-Por las mañanas estoy desaparecido en combate, apago el móvil. Estoy escribiendo mi nueva aventura, mi nueva locura, en esa fase, en mi caso favorita, que es la creación de la historia, decidir los personajes, crear un mundo.

-¿Qué tipo de mundo?

-Soy muy supersticioso, ni mi productor lo sabe. Lo que espero es que tenga el ADN de todas mis películas. Si hay algo que define mi trabajo es que tienen emoción, sorpresas y humor.

-También crudeza.

-La comedia puede tocar temas serios. Mi favorita es 'El verdugo', que habla de la pena de muerte. El género que más me gusta es la tragicomedia, a través de la comedia se puede hacer crítica y se puede hacer pensar al espectador.

-¿Es España una buena fuente para crear historias tragicómicas?

-Sin duda, el mejor. España es un país contradictorio, caótico, maravilloso, divertido, donde todo es posible. Soy de Bilbao, pero vivo en Madrid y te puedo decir que todas las mañanas cuando cojo el metro hay historias y momentos que siempre digo 'esto lo voy a poner en una película'.

-¿Es un creador del estilo de Azcona, que se inspira en la calle?

-Vivo la calle, siempre tiene que ser una fuente de inspiración. La frase hecha de 'la realidad supera a la ficción' es real. Hay historias que te encuentras que a veces dices 'no lo puedo colocar en un guion porque van a pensar que no es creíble'. Coger el metro en Madrid es siempre una montaña rusa.

-Cambió la docencia por la dirección. ¿Por qué?

-Me dediqué muchos años y sigo involucrado. Fue algo que vino por casualidad. Estudié un máster de cine en la Universidad de Nueva York y un compañero estaba fundando una escuela que se llama la New York Film Academmy. Hablamos de mediados de los 90. Me invitó a participar y a partir de ahí me picó el gusanillo. Dando cursos aprendí más que recibiéndolos, ponerte delante de una clase de futuros cineastas me da muchos alicientes y me hace pensar en el proceso de creación.

-No es el camino habitual de otros creadores. Firmó su primer largo a los 40 años.

-No hay normas, todos los caminos llevan a Roma. Hice mi primer corto a finales de los 80 y fue llegar y besar el santo: gané el festival de Alcalá de Henares. Luego pude ir a estudiar a EE UU con una beca y fue una experiencia tan impresionante que me quedé diez años. Incluso escribí allí el guion de 'Torremolinos 73'. Luego volví a España con mi mujer y dije 'tengo que hacer mi primera película'. Soy un boxeador que da pocos golpes, pero intento darlos muy fuertes. Hago pocas películas, pero intento hacerlas con libertad y afortunadamente han funcionado muy bien.

-El golpe más fuerte fue el de 'Blancanieves'. ¿Pesó el éxito a la hora de afrontar 'Abracadabra'?

-No. Supongo que tiene que ver con la edad; el éxito de 'Blancanieves' me llega pasados los 40, con mi familia, con una serie de prioridades, y resulta que me lo tomé de otra manera, pensando que era una persona afortunada. Lo que me permitió fue que mi siguiente película se pudiese financiar y la pudiese hacer con el presupuesto y el equipo adecuado. Hacer una película, para un director, es como una misión suicida.

-¿Hay un estilo para cada historia?

-Intento que cada película sea diferente de la anterior. Sigo a mi maestro, el gran guionista Jean-Claude Carrière, que decía 'la única regla es sorprender al espectador', intento sorprenderle y también a mí mismo. Me gusta que cada película sea un reto y la parte formal es fundamental. Tiene que haber algo en el aspecto formal que me provoque.

-La Academia americana va a premiar la película más popular. ¿Nada más alejado de su planteamiento?

-Lo comercial no está reñido con la calidad, yo quiero llegar al mayor público posible. Por cierto, me han elegido como miembro de la Academia Americana y este año voy a votar a la película más popular y tampoco me parece mal que esté representada la película de mayor éxito. Llámalo reconocimiento de la industria a la película más taquillera.

-'Handia', 'Campeones' y 'Todos los saben'. ¿Alguna le ha sorprendido?

-He visto las tres y me parece un trío estupendo porque muestra una gran diversidad.

-¿Qué necesita el cine español?

-Lo único que hay que hacer es coger la normativa francesa de apoyo a la cinematografía y traducirla al castellano. Ellos tiene un fondo de apoyo diez veces superior al nuestro. Y la educación. Los jóvenes tienen que conocer nuestro cine, Bardem, Berlanga, Víctor Erice.

-¿Le han propuesto hacer televisión?

-Las series están en boca de todos y son los anzuelos que nos están poniendo a los directores de cine. Es otra manera de contar historias, pero también otra forma de entender el cine. Nunca diré que no si el proyecto me interesa, aunque creo que como también escribo acabaré proponiendo un producto propio.