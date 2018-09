«De niño nunca soñé con ser astronauta», confiesa Ryan Gosling Gosling, en San Sebastián. / AFP El actor reconoce que sus personajes callados e introvertidos beben de su personalidad, como el astronauta Neil Armstrong en 'First Man' OSKAR BELATEGUI SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 00:19

Pocas veces se ha vivido a las puertas del hotel Maria Cristina el revuelo que provocó Ryan Gosling cuando apareció. Callado y cool, Gosling (Ontario, Canadá, 1980) es la estrella de este año en San Sebastián. Tras el triunfo de 'La La Land', el actor vuelve a ponerse a las órdenes de Damien Chazelle en 'First Man', donde se mete en la piel de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. El filme apuesta por descubrir a la persona detrás de la hazaña espacial y retrata al astronauta como un tipo introvertido con el que no era fácil trabajar. Tampoco resulta sencillo entrevistar a Gosling, que no quiere hablar más que de la película. 'First Man' llegará a las salas españolas el 11 de octubre.

-Encarna a un héroe atípico. ¿Cómo afrontó un personaje así?

- Con mucha ayuda. Tuve la suerte de que se involucraron en el proyecto los hijos de Neil Armstrong. Conocí a Janet, su mujer, antes de que falleciera. He tratado de interpretarlo de la forma más exacta posible porque sentí una gran responsabilidad. No conocíamos nada de su historia ni de su familia. Esta película le homenajea.

-¿Usted fue uno de esos niños que soñaba con ser astronauta?

- De niño nunca soñé con ser astronauta, no tenía sueños tan grandes. Tenía seis años cuando ocurrió la tragedia del transbordador 'Challenger', así que no conservo recuerdos muy precisos. Me queda ese sentimiento de catástrofe y tristeza. Desde el principio quisimos mostrar toda la historia desde la cabina de mando, mostrar esa claustrofobia y lanzar al espectador a la atmósfera para que se sintiera como nos sentíamos nosotros.

-¿Por qué cree que no hemos vuelto a la Luna?

-No hemos vuelto porque es muy caro. En 1969 fue un acontecimiento alucinante, supongo que tras conseguirlo la NASA se centró en otros objetivos. En lo que se refiere a los escépticos que todavía piensan que fue un montaje les remitiría a la gran cantidad de pruebas existentes.

- Mereció la pena una hazaña que costó vidas y tanto dinero?

-'First Man' explora precisamente el coste que supuso. Ahora queda para los espectadores decidir si valió la pena o no.

-Ir a la Luna no era muy popular en aquel tiempo.

-Es importante ver a la persona detrás del mito.Hay miles de historias de personas sirviendo desinteresadamente a una causa importante, y todas ellas me parecen relevantes.

-¿Cree que en esta era de Trump los americanos necesitan historia épicas aunque sean del pasado?

-Hay muchas cosas que desconocemos. Para mí fue un sorpresa descubrir el sacrificio que supuso para quienes participaron en aquel viaje.