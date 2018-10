Once películas para recuperar los Géneros Mutantes en el FICX El Festival de Cine de Gijón retoma su sección más transgresora, que reúne títulos de otros ciclos del festival M. ROJO GIJÓN. Jueves, 25 octubre 2018, 00:25

El FICX recupera el ciclo Géneros Mutantes como sello transversal que homenajea a las películas de género en su sentido más amplio ( fantástico, cine negro, terror, ciencia ficción, bélico...), haciendo parada por las principales secciones del FICX, de las que toma varios de los once filmes seleccionados, en busca de la trangresión y el desenfado.

¿Quieren saber qué se van a encontrar? 'Les confins du monde' (Guillaume Nicloux, 2018) es un contundente relato bélico en el que la venganza es el 'leit motiv' que mueve al soldado protagonista. 'Relaxer' nos lleva hasta la cuenta atrás del efecto 2000 y allí convierte a un 'gamer' buscador de 'glitches' (fallos digitales) en un Sísifo contemporáneo, el protagonista de una fábula claustrofóbica y surrealista. 'Winter flies' (Olmo Omerzu, 2018). Dos menores, uno fabulador de gamberrismo rebelde y de hazañas sexuales y otro de doce años muy crédulos, se lanzan a recorrer mundo en un Audi cochambroso, pero acaban recogiendo a una chica preciosa que hacía dedo. 'The dead and the others' (João Salaviza, Renée Nader Messora, 2018), un misterioso viaje sensorial, entre lo místico y lo antropológico, que nos adentra en la selva amazónica para conocer algo más sobre la chamanería.

'Land' (Babak Jalali, 2018), es un post-western sobre nativos americanos en la que un director iraní se centra en la vida de la comunidad indígena en Estados Unidos. 'High life' (Claire Denis, 2018) se mete de lleno en la ciencia ficción. Una odisea espacial protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche.

En la película 'Lo que esconde Silver Lake' (David Robert Mitchell, 2018), tras conocer a una atractiva joven, el protagonista de esta delirante comedia policiaca recorre Los Ángeles para encontrarla. 'El ángel' (Luis Ortega, 2018), protagonizada por Chino Darín y Lorenzo Ferro, nos cuenta la historia, basada en hechos reales, de Carlos Robledo Puch, un joven argentino de diecisiete años quien desde muy niño tuvo clara su verdadera vocación: el hampa.

'Tiempo después' (José Luis Cuerda, 2018) es una distopía futurista 'made in Spain'. Una comedia que nos presenta un mundo devastado en el que un único edificio se mantiene en pie. Cuerda, que estará en el FICX para presentar la película, regresa así a la comedia surrealista de 'Amanece que no es poco'. 'Ana de día' (Andrea Jaurrieta, 2018) retrata la personalidad femenina con ribetes fantásticos, mientras que 'In Fabric' (Peter Strickland, 2018) sitúa su acción en unos grandes almacenes, donde conoceremos a unos personajes conectados con el submundo de la brujería y el ocultismo.