Gil Parrondo, el gran mago de lo efímero

Una exposición mostrará objetos nunca antes vistos del luarqués, el único español ganador de dos Oscars AZAHARA VILLACORTA Domingo, 24 febrero 2019, 01:18

Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016) «trabajaba por la mañana, por la tarde y por la noche, continuamente estaba diseñando algo, pero jamás perdonaba el gin-tonic de las siete de la tarde. Eso era sagrado», recuerda con una sonrisa Óscar Sempere, quien durante años fue su mano derecha y que comisaría junto con una de las hijas del desaparecido maestro de cine asturiano, Ima Parrondo, una muestra que podrá disfrutarse de forma gratuita del 6 de marzo al 21 de abril en la iglesia de la Laboral. «La mayor exposición dedicada a un director de arte en este país». Un homenaje que seguramente rechazaría sin falsa modestia el único español ganador de dos Oscars, que prefería la sencillez de la palabra 'decorador' a otras que se utilizan para definir su profesión. Porque a Gil Parrondo, tan humilde como grande y trabajador infatigable desde los años 30, términos como 'director artístico', 'diseñador de producción' o 'escenógrafo' le parecían demasiado rimbombantes.

El propio Gil Parrondo y Óscar Sempere empezaron a gestar la idea como una forma de acercar al público a un oficio «todavía muy desconocido» y reivindicarlo. Pero la muerte llegó a visitarlo y su amigo y colaborador durante un cuarto de siglo continuó adelante con un proyecto que se ha convertido en un tributo a quien participó en más de 230 películas. «Un hombre discreto, pero parlanchín, al que le encantaba contar historias y que siempre dejaba huella». Un grande del arte de imaginar y crear espacios que trascendieron lo propiamente cinematográfico para conformar arquetipos paisajísticos universales.

«Y, por eso, esta muestra se llama 'La magia de lo efímero'. Porque a lo que nos dedicamos es a diseñar arquitecturas que la mayor parte de las veces se destruyen una vez concluida la película y que solo permanecen en el celuloide». Una disciplina en la que este madrileño nacido en Asturias (se fue a la capital con ocho años) y asturiano mecido en el mismísimo centro de Hollywood despuntó como nadie antes, lo que le valió dos estatuillas de la Academia estadounidense por su trabajo en 'Patton' (1969) y en 'Nicolás y Alejandra' (1971), ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner, pero que también atesoró otra nominación a este galardón -por 'Viajes con mi tía' (1972), de George Cukor- y Goyas por sus escenografías en 'Canción de cuna' (1994), 'You're the one' (2000), 'Tiovivo c. 1950' (2004) y 'Ninette' (2005), todas dirigidas por otro astur-madrileño: José Luis Garci.

Algunas de las estatuillas estarán en la muestra -que presenta Laboral Cinemateca auspiciada por el Gobierno del Principado y coproducida por Ardentia Producciones con el apoyo de la Filmoteca Española, la Filmoteca de Catalunya, el ICAA y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas- junto a su mesa de trabajo, además de piezas y materiales que nunca habían podido verse. «Bocetos maravillosos», dibujos, planos constructivos, 170 fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas -acompañados por páginas manuscritas de sus diarios personales, prensa de la época, pinturas o contratos- que sintetizan la particular concepción de la dirección artística cinematográfica de quien los suyos recuerdan como vital, cercano y siempre con un lápiz y un papel en la mano. «De la correspondencia que mantuvo con la Academia de Hollywood a propósito de 'Doctor Zhivago' a los dibujos que le mandó Orson Welles para 'Mister Arkadin'», cuenta Sempere, que narrará de forma didáctica «un proceso vivo: el que transcurre desde que se dibuja el boceto hasta que se plasma en un rodaje». Y lo hará ayudado, además, por tres proyecciones, en las que el luarqués aparece creando y hablando de su impresionante creación.

Responsable también de decorados tan impresionantes como los de 'Lawrence de Arabia' o 'Espartaco' y con cintas a las órdenes de directores como Stanley Kubrick o Anthony Mann, con actores de la talla de John Huston, Ava Gardner y Charlton Heston, esta será «una oportunidad única para descubrir a fondo cómo trabajó» Gil Parrondo y Rico-Villademoros. «Una exposición para la gente a la que le gusta el cine en particular y el mundo del arte y la cultura en general» y para recordar al mejor director artístico de la historia del cine nacional, sinónimo de los mejores tiempos del internacional y testimonio de los últimos 75 años del séptimo arte que atribuía su éxito a «la buena suerte y algo de trabajo».