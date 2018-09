A por la peli número 75 Mary Paz Pondal. :: E. C. La actriz asturiana Mary Paz Pondal encabezará el reparto del filme dedicado al perro ovetense 'Rufo' E. C. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:24

Todo fue «gracias a Facebook», cuenta la actriz asturiana Mary Paz Pondal, que, por obra de la red social, en la que tiene cientos de amigos y admiradores, acaba de conseguir el papel de su próxima película, la que hará la número 75 en su prolífica carrera: un homenaje cinematográfico en toda regla a 'Rufo', el perro callejero que, durante años, formó parte del paisaje sentimental de Oviedo y que incluso cuenta con una estatua en pleno centro de la ciudad tras reunirse cerca de 5.000 firmas a favor de la iniciativa.

Y fue gracias a Facebook porque, cuando Mary Paz Pondal se enteró de que Rafael García, director de la Compañía Asturiana de Zarzuela y Teatro, tenía previsto dirigir y producir la cinta, colgó un comentario en su cuenta personal en el que mostraba su deseo de participar en el proyecto: «Vi que buscaban una actriz y me emocioné inmediatamente, porque me parece una historia preciosa. Así que, medio en broma medio en serio, escribí que creía que era la protagonista ideal».

Deseo concedido: Rafael García le ofreció entonces encabezar el elenco que participará en el filme. Concretamente, encarnando a la mujer del propio director, de nombre Pilar, ya fallecida y que en su día escribió un cuento dedicado al can más querido por los carbayones, un relato que ahora servirá como esqueleto para el guion de la cinta, a punto de concluirse.

La producción, que comenzará a grabarse el mes próximo en varias localizaciones de la capital, así como en Covadonga o en la playa de El Espartal (Salinas), contará, además de con la propia Pondal en uno de los papeles protagonistas, con medio centenar de intérpretes -entre principales, secundarios y figurantes-, entre los que destaca el personaje de un joven estudiante de Derecho.

Un proyecto ante el que la actriz, con una extensa carrera tanto en el cine -llegó a trabajar con Luis Buñuel en 'Tristana'- como en el teatro, no puede estar «más ilusionada»: «Vuelvo a la pantalla grande y, además, vuelvo a rodar en mi tierra. ¿Qué más puede pedir? Estoy entusiasmada. Es la película ideal para volver», confiesa la polifacética y reconocida intérprete a EL COMERCIO.

Pero es que, además, Pondal es una apasionada de los perros. Tanto, que llegó a tener ocho. Y, ahora, convive con 'Ita', una yorkshire «que ya no ve ni oye, porque es muy mayorina, pero vive feliz». Como ella misma, que no puede esperar a celebrar sus 75 películas, veinte de ellas como protagonista. «Me gustaría dar un abrazo a todos los asturianos, mis paisanos, que me escriben cosas maravillosas y que siempre han estado ahí. Los llevo en el corazón».