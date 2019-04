Presentación del tráiler de «Star Wars IX: The rise of Skywalker» Desfile de Star Wars en el Festival Metrópoli / Daniel Mora Los fans tendrán que esperar hasta el próximo 20 de diciembre para disfrutar de la novena entrega de la saga CONSUELO CUESTA Viernes, 12 abril 2019, 22:55

El día más esperado para los fans de Star Wars ha llegado. El tráiler del episodio IX está en las redes sociales y se llama 'The rise of Skywalker'. Esta trilogía comenzó en el año 2015 con la película 'El despertar de la fuerza'. El final de la trilogía no supone el fin de la factoría 'Star Wars', que ahora depende de Disney. Después de esta última entrega, harán un parón. Así lo ha confirmado su director ejecutivo, Bob Iger.

Los temas que se tratan en 'The rise of Skywalker' son el futuro de la familia que lleva este apellido y las decisiones que tiene que tomar en la película Kylo Ren, que estará entre el bien y el mal. ¿Por qué bando se decidirá al final?

El 20 de diciembre se estrenará la novena entrega de 'Star Wars'. Su director, J.J Abrams cuenta con los siguientes actores para la interpretación: Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Keri Russell, Billy Dee Williams (Lando Caalrissian) y Domhnall Gleeson (General Hux). Todos protagonizarán las nuevas aventuras de la saga.