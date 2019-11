Festival de Cine de Gijón | «El primer acercamiento al cine no debe ser desde un lugar edulcorado» Elena Tarrats antes de su actuación. / CAROLINA SANTOS 'Enfants terribles' empezó ayer sus pases con 'Canciones para peques y animalitos', una película con música en directo Elena Tarrats. Actriz y cantante ANA RANERA GIJÓN. Martes, 19 noviembre 2019, 03:13

Elena Tarrats (Barcelona, 1993) lleva desde los trece años sobre un escenario y es allí, pisando las tablas, donde se siente en casa. Interpretando o cantando, no le importa mientras sienta de cerca el calor del aplauso espontáneo y de la risa inesperada. Ayer, puso voz en directo a la película 'Canciones para peques y animalitos', la primera proyección de'Enfants terribles' -la sección del FICX que patrocina el diario EL COMERCIO-, una cinta para niños desde los dos años en la que se narran relaciones maternofiliales entre animales.

-Canta en directo mientras se proyecta la película, ¿cómo surgió esta idea?

-Me llamaron un día de la productora Set Magic. Es una compañía especializada en cine para niños muy pequeños que apuesta por hacer películas tranquilas, sin demasiados estímulos y me propusieron hacer una colaboración especial. Es una película completamente cantada, con lo cual era bonito que la voz fuera en directo y para mí es un placer dedicar mi tiempo a mimar al primer público desde la calma, pues son potenciales cinéfilos.

-¿Cómo logra captar a un público tan joven?

-Para mí es precioso cantar sabiendo que probablemente es la primera vez que vengan al cine y quiero que lo hagan viendo algo calidad. No quiero que su primer acercamiento al cine sea desde un lugar edulcorado, es mejor mimarlos con una película corta que logre captar su atención. Está hecha a su medida, conmigo en directo, pero conmigo en un segundo plano. Estoy ahí situada deliberadamente para que no se confundan al tener dos focos de atención. Lo primero son las imágenes, yo soy como una presencia envolvente, pero no lo principal.

-¿Se preparó de forma distinta para enfrentarse a un público infantil?

-Para mí es lo mismo actuar ante niños que ante adultos. Les quiero ofrecer lo mismo que a quienes vienen a verme al cine o al teatro, actuar para niños no es mi especialidad ni pretendo que lo sea.

-Estudió Teatro musical, ¿prefiere los papeles cantados?

-Donde más cómoda estoy es en las experiencias en directo, que es en lo que me he estado especializando estos últimos años. Mis inicios fueron en el audiovisual y ahora priorizo los proyectos en directo, pero lo que siempre quiero que gane es la calidad, la historia y el ejemplo que puedas dar como personaje.

-Aunque también ha hecho varias series de televisión

-Cualquier proyecto que sea interesante me gusta. Yo empecé a trabajar a los trece años en la siere 'Ventdelplá' y luego salí en 'Cuéntame', 'Familia' y en 'Gran Hotel'.

-Y ahora, ¿qué proyectos tiene en marcha?

-Ahora mismo estoy con una producción de teatro 'Jerusalem'. Estamos en temporada en Barcelona, vamos a estar en el Teatro Valle-Inclán en Madrid y luego estaremos de gira por España, lo cual me encanta.

-Lleva ya muchos años trabajando como actriz, ¿cómo ve el presente de su profesión?

-La cultura está en crisis, debemos quejarnos cuando políticamente no se mima la cultura porque les parezca menos importe. La cultura es muy importante, no es la sanidad pero es lo siguiente, es mucho más impotante de lo que creemos, genera ejemplos. La gente cuando va al cine, cuando va al teatro, cuando admira a un artista, está admirando un ejemplo de algo, que le inspira para actuar de manera creativa y nueva en situaciones en las que la persona no está contenta en cómo actúa en su vida, por eso es importante.