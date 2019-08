El realizador Costa-Gavras recibe el Premio Donostia

La 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián ya ha anunciado su segundo premiado. El realizador Konstantinos Gavras, más conocido como Costa-Gravas, ha sido el elegido para recibir el Premio Donostia. Este galardón lo recibe, tal y como explica la organización, por la realización de un cine comprometido, el que marca su carrera. Lo recibirá el día 21 de septiembre en la gala que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia. Allí, proyectará su último largometraje 'Adults in the room'. En esta grabación muestra la vida de Yanis Varoufakis, exministro griego de Finanzas. En una muestra más de las reivindicaciones que realiza en sus películas políticas y de denuncia social, el cineasta no quiso olvidarse del lugar del que proviene y del cual quiso huir. Realizando, de esta manera, una película en la que muestra una Grecia sumida en una crisis económica y la actuación de los dirigentes políticos ante esta. Con ella, Costa-Gavras, se convierte en el segundo premiado de este festival, tras Penélope Cruz.