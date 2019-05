'Si yo fuera rico', cine rodado en Asturias Alex García ante el palacete de la finca Bauer, en una imagen de la película rodada en Gijón. :: PARAMOUNT En noviembre llegará a las pantallas esta película con Álex García y Paula Echevarría E. C. Jueves, 30 mayo 2019, 00:24

ASanti le toca la lotería... y no precisamente un pellizco, sino un pastón: ¡25 millones! Todo maravilloso si no fuera por un pequeño detalle: el régimen de gananciales en pleno proceso de divorcio de Maite. ¿Será Santi capaz de ocultar semejante millonada a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea efectivo? Dirigida por Álvaro Fernández-Armero y escrita por el propio Fernández-Armero junto a Ángela Armero y Tom Fernández, 'Si yo fuera rico' está protagonizada por Álex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Diego Martín, Franky Martín y Bárbara Santa-Cruz. Cuenta, además, con la colaboración especial de Paula Echevarría, Beatriz Rico, Isabel Ordaz, Aritz Aramburu y Antonio Resines. La mayor parte de la película se rodó en Asturias, sobre todo en Gijón, donde fue habitual durante varias semanas ver al equipo de rodaje trabajando el pasado mes de noviembre. Ahora la película ya está lista, tiene trailer y se anuncia que se estrenará en noviembre de 2019.

En la edición final se pueden ver imágenes de los protagonistas en lugares como el paseo de Begoña, el muelle, la Universidad Laboral, la sidrería El Globo, el club de regatas y la finca Bauer. También en la playa de Salinas. En el trailer se puede oír también a alguno de los personajes hablando en asturiano y alguna camiseta con mensaje.