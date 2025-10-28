Asturias se convierte en plató: así es la nueva película de Javier Gutiérrez en que se graba en Avilés y Oviedo El actor nacido en Luanco da vida a Carlos en 'El profesor', un largometraje que dirige Daniel Castro y coprotagonizado por Gonzalo de Castro

Asturias vuelve a acoger el rodaje de una película y esta vez lo hace de la mano de Javier Gutiérrez. De hecho, este mismo martes el actor nacido en Luanco se ha paseado por Avilés ataviado con una gabardina y unas gafas, caracterizado como Carlos, el solitario profesor universitario al que interpreta en su nuevo trabajo. Se trata de 'El profesor', una película de Daniel Castro, en la que da vida a un hombre que conoce por internet a una joven modelo colombiana de la que se enamora. Es por ello que el film, que también está protagonizado por Gonzalo de Castro, se rodará en Bogotá una vez finalizada la grabación en el Principado.

Después de unos días de trabajo en Oviedo (en el Edificio Histórico de la Universidad, el Campus del Milán y el Edificio Calatrava), el equipo se ha desplazado este martes a Avilés para rodar algunas escenas. Esta mañana están trabajando en la plaza de España y también en la de Camposagrado. Es una producción de Atresmedia Cine, Gonita, 4Cats y Una nueva comedia AIE, que cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado. Gutiérrez regresa así a Avilés solo unos días después de recibir el premio homenaje del Avilés Acción Film Festival.

Inspirada en un caso real

'El profesor' es una comedia con tintes dramáticos inspirada en hechos reales que aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, combinando humor y la emoción para ofrecer una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer.

Con este proyecto, Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor', afronta un nuevo reto interpretativo, ya que su coprotagonista es, en gran parte, la pantalla de un ordenador, en una historia que sigue muy de cerca a su personaje. «Me llamó la atención de 'El profesor' que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos», destaca el actor.

Javier Gutiérrez, «el mejor para el papel»

El director del film, Daniel Castro ('Ilusión', Premio Feroz Especial), explica que el origen de la película se remonta a una historia que leyó «hace años». «Un hombre culto, inteligente y prestigioso se enamoró de una modelo mucho más joven y con la que se escribió durante meses por Internet. Pese al escepticismo de su entorno, él estaba viviendo, por fin, una historia de amor. Una historia que le hizo mejor, más feliz, más valiente, una historia improbable que le llevó a viajar a la aventura», avanza. Eso sí, no quiere desvelar más detalles, aunque cuenta que aquella historia le ha servido de inspiración para el guion de 'El profesor', «una comedia con tintes dramáticos -o un drama con tintes cómicos-, sobre la necesidad universal de ser queridos».

«Cuando supe que Javier Gutiérrez había leído el guion y quería protagonizarla no daba crédito: no puedo imaginar un actor mejor para el papel. Culto, Inteligente, cómico y, sobre todo, humano. Le estoy agradecidísimo tanto a él como a Jaime Ortiz de Artiñano, Rosa Pérez, Jaime Gona, Jordi Gasull y Toni Novella por apostar por la película y, en cierto modo, por mí», celebra el director.

El equipo y las productoras han destacado el apoyo institucional del Principado de Asturias y los ayuntamientos de Oviedo y Avilés, cuyo respaldo ha sido fundamental para el desarrollo y promoción de la película, contribuyendo a poner en valor el territorio como un espacio cinematográfico privilegiado por su riqueza arquitectónica y paisajística.

Sinopsis de 'El profesor' Carlos, un profesor universitario solitario, se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat. A pesar de que lo de Claudia parece demasiado bonito para ser cierto, Carlos lo arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real.