El sector del cine pide más atención para la ficción asturiana El Colectivo de Mujeres del Audiovisual entregará hoy a los grupos de la Junta General un comunicado firmado por más de 90 personas MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 15 enero 2019, 00:16

El sector de la creación audiovisual se suma al descontento de otros sectores culturales, como el del teatro profesional, contra las políticas del gobierno regional, al que acusa de no «apostar de un modo efectivo por las producciones de ficción asturianas». En un comunicado firmado por más de 90 personas vinculadas a la producción audiovisual y que hoy entregarán a los grupos con representación política en la Junta General, el Colectivo de Mujeres del Audiovisual sale «en defensa de la ficción audiovisual de Asturias» y se lamenta de que «a pesar de que en los últimos 20 años se han producido en Asturias trabajos de ficción que han cosechado decenas de premios y selecciones en festivales tanto en España como a nivel internacional, constatamos con estupor cómo desde hace un tiempo se ha generado un estado de opinión según el cual la ficción no es posible en Asturias, y solo los trabajos denominados de 'no ficción' son dignos de apoyo institucional». Recuerdan que «el Principado, por medio de Laboral Cinemateca, concede desde hace tres años dos ayudas anuales a proyectos de no ficción y ninguna a la ficción», y añaden que, actualmente, «en Asturias, si alguien quiere hacer un cortometraje o un largometraje de ficción tiene que autofinanciarse o pedir ayudas en otras comunidades».

Según los firmantes, entre los que hay actores, actrices, directores, guionistas, técnicos, productores y representantes de otras profesiones vinculadas al sector y en el que se pueden ver las firmas, entre otros, de Andrés Presumido, Antón Caamaño, Jorge Dopacio, Alfonso S. Suárez, Olaya Pena, José Antonio Lobato, Manuel Pizarro, Maite Capín y Maxi Rodríguez, así como miembros del sindicato ALMA y de la Academia del Cine Asturiano, la ficción no es solo «una fuente de contenidos necesarios para generar identidad y memoria colectiva» en Asturais, sino también «motor de actividad económica creadora de puestos de trabajo», por lo que reclaman «una plena concienciación de que es fundamental proteger el cine como modo de expresión tanto en ficción como en no ficción». Advierten de que «con el poco apoyo que las instituciones asturianas procuran a la creación de un 'cine asturiano', seremos irresponsables si por aceptar las reglas del juego que nos plantean, en lugar de defender mayor financiación para el sector, amoldamos nuestro cine a un tipo determinado de producciones, desterrando otras posibles».

Confían en convencer al Principado «que presume de rodajes en este territorio y fomenta uno de los mejores festivales internacionales (FICX)» de que apueste «de un modo efectivo por sus producciones».