Festival de Cine de Gijón | «No veo series por salud mental. Me dispararían mucho la ansiedad»

El cantante de Vetusta Morla, Juan Pedro Martín, Pucho (Madrid, 1979), se estrena como jurado del FICX, un certamen al que ya había acudido como público a cultivar su pasión cinéfila. Nada extraño si tenemos en cuenta que el nombre de su grupo -formado hace dos décadas junto a cinco colegas de los tiempos del instituto- rinde homenaje a una de las criaturas más viejas, sabias y poco sociables de 'La historia interminable'. Y que la adaptación de la novela de Michael Ende a la gran pantalla forma parte de sus primeros recuerdos vinculados al séptimo arte junto a la inolvidable 'E. T.'. Pucho, de poco sociable, nada. Y también parece carecer de ínfulas de estrella a pesar de ser el vocalista de una banda que hace solo unos meses congregó a más de 35.000 personas en Madrid.

-¿Qué tal van esas deliberaciones?

-Con la cabeza como un bombo, porque es un atracón de cine bastante intenso. Tenemos una agenda muy apretada: solo en la Sección Oficial hay dieciséis películas a concurso.

-¿Puede avanzarnos por dónde están yendo los tiros?

-(Risas). ¡Nooo! Mis compañeros ya me han avisado: «No te vayas de la lengua». No podemos decir nada por respeto, sobre todo, a las pelis que quedan todavía.

-¿Cuál ha sido la última que ha visto en una sala de civil?

-El jueves estuve viendo 'And Then We Danced'. Es una historia de temática LGTB que habla de la situación de Georgia, donde andan a la caza de los homosexuales, que se ven obligados a emigrar. Es bastante potente.

-¿Le preocupan los movimientos homófobos que están surgiendo en toda Europa?

-Sí. Me preocupa que se metan con grupos que ni son violentos ni se meten con nadie, ya sean mujeres, gais, inmigrantes... Proteger a esos colectivos que están en riesgo de ser atacados es una cuestión de humanidad. Hay ciertas cosas que son básicas, que nos tocan a todos. Yo he defendido y defenderé siempre la justicia social y los derechos humanos.

-Confiese: ¿qué le parece el cine español actual?

-Nos está costando mucho el relevo generacional, relevar a los grandes totems que siempre han estado ahí. A esta generación, que es la mía, le está costando mucho levantar sus películas y, una vez que las hacen, encontrar la distribución y el nicho para que la gente las vea y las disfrute. Toda esa generación está haciendo cosas muy interesantes. De hecho, triunfan en muchos festivales europeos y la gran mayoría de gente de este país no lo sabe. Hay que empezar a cambiar eso y apoyarlos más.

-Recomiéndenos algún título.

-Una peli española que para mí va a pasar a ser un clásico es 'Lo que arde', de Óliver Laxe. Estamos ante un director cuyas tres películas han estado en Cannes, pero ha tenido que pasar una década para que le hagan caso.

-Vayamos al capítulo series.

-No veo series. Soy bastante talibán con ellas porque soy una persona que tiene tendencia a la obsesión. Así que no las veo por una cuestión de salud mental, porque me dispararían mucho la ansiedad. Sería un continuo: «Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver...». Me generarían mucho enganche. Pero, por otro lado, soy muy consciente de lo que están ofreciendo, leo mucho y estoy muy al día de lo que pasa con ellas... De hecho, hay colegas que me dicen: «¿Pero cómo coño puedes saber de qué va tal serie si no la has visto?» (Risas).

-Aún así, se quedará al margen de muchas conversaciones...

-Me da igual. Le digo: «Destripadme lo que queráis. Habladme de dragones o de que la tercera temporada es una mierda». Es un alivio porque te evitas también muchas discusiones. Y, además, tampoco me gustan las historias que se están relatando.

-¿A qué se refiere?

-A que se están exaltando mucho los 'bad guys', los chicos malos, los antihéroes. Y se están generando distopías sobre futuros horribles que ya tenemos aquí. Me resulta un poco peligrosa para la población esta paranoia colectiva con la que nos están bombardeando. Parece que nos están preparando para todo eso y, al final, ese imaginario, ese subconsciente colectivo, es como si nos llevara hacia allí. Verlas en ese formato de pequeñas píldoras y con esa obsesión por el siguiente capítulo y, encima, dentro de tu hogar, me causa una sensación de aislamiento del ser humano.

-¿En qué sentido?

-No sales, no generas intercambios con otros. Parece que la gente está deseando que llegue el invierno para meterse en su casa y no salir. Es el 'winter is coming' real. Aunque sé que, cinematográficamente, están pasando cosas muy interesantes, yo prefiero quedarme con las películas.

-Y con sus amigos de siempre. ¿Tiene miedo a que su banda termine como el rosario de la aurora?

-No. Crisis hay siempre. Desde el principio. Continuamente. Pero tenemos la capacidad de solucionarlas siempre. Y el día que no se puedan solucionar imagino que no se podrá arreglar la parte profesional, pero no nos veo llegando a unos límites de romper y tirarnos los trastos a la cabeza. Yo soy de los que acaban bien con las parejas. Al fin y al cabo, son gente con la que has hecho cosas muy importantes y muy bonitas en tu vida. Son compañeros de viaje. Igual que una pareja. Forman parte de tu camino y es importante ser consciente de ello.

-En todo caso, la etiqueta de 'indies' ya no les pega mucho, ¿no?

-Yo creo que no ya no hay barreras entre el 'indie' y el 'mainstream'. El público ha roto con ellas. De hecho, este año, en los festivales hemos visto que la gente escucha todo tipo de música, desde Amaia a Carolina Durante, Beret... Todo muy variado.

-¿Usted qué escucha en su Spotify?

-De todo.

-¿También reguetón?

-Sí. No muy duro, pero ya hay muchos hídridos. Y, en las fiestas con amigos, pincho temas latinos.

-¿El 'sexo, drogas y rock and roll' ha muerto?

-No sé qué pensar. Ya no estoy al tanto de lo que hacen las nuevas generaciones, pero he oído frases en el trap que me han dejado un poco descolocado como «ya no quiero ni follar que estoy cansado» (Ríe).

-¿Sabe que hay quien piensa que son asturianos por lo de Vetusta?

-(Risas). Sí, alguna vez nos lo han dicho, pero por desgracia no tenemos raíces aquí. Aunque me gustan mucho Rodrigo Cuevas, Pablo Und Destruktion, Fee Reega, Galgo...