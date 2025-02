Los ciruelos

Todos los años me pasa, que me detengo en el último momento. En el Valle de Caces, en la antigua Ribera de Baxo, existe una ... variedad endémica de ciruelos. Son árboles que crecen muy rápido, muy viciosos de rama y hoja, que producen muy buena madera para la leña y se reproducen como por arte de magia. Cuando uno se despista, en la esquina más insospechada, ha nacido uno. Parece que no hay enfermedad ni contaminación que los afecte y, en esto, son unos privilegiados frente a los cerezos y los manzanos, que hay que sulfatarlos un poco si quieres tener algo de fruta. A estos ciruelos que digo -en el asturiano del valle se les llama, curiosamente, «almendros»- nada parece afectarles. Producen mucha fruta, pero muy mala incluso para la compota. Aunque si la mezclas con manzanas y melocotones, como hizo mi madre hace unos años, consigues una mermelada aceptable.

Todos los años me pasa, pero me detengo en el último momento. Como me conozco, pensaba cortar dos o tres de los que tengo para aprovechar la leña. Lo que no esperaba -hoy ha venido Vicente con su motosierra- es que también hubiera la primavera. Tenía que ralear unos fresnos, que han nacido junto al muro de la finca, y cortar un laurel que se había hecho demasiado grande dándole sombra a un vecino.

-Pues vamos a aprovechar -le dije a Vicente y Pepe, que al final vino a ayudarnos- y tiramos también esos almendros.

Apunté para ellos, a eso de las nueve de la mañana, y los vi. Absolutamente florecidos, con esa flor blanca y pura. Inmediatamente supe que, aunque en julio volveré a tomar la misma decisión, no sería este año cuando los abatiría. Había soñado con los míos y me había levantado un poco triste.

-Leña, no te preocupes, tienes bastante -me dijo Vicente.

Así que aquí estamos, otra vez. Vuelve a florecer la vida. Nos encaminamos hacia abril y por el cuarterón de la puerta puedo ver florecida una rama de un almendro real con su delicada sombra rosa.

No son cosas importantes, ya lo sé. A veces no se tiene demasiado qué decir y basta con comprobar que la vida sigue su curso.

¿Saben? Estas flores de ciruelo silvestre son las que pongo, en mi memoria, a los míos.

A mí lo que me jode es la muerte de los otros y mucho más si esos otros me han querido o los he querido; no me importa que se olviden de mí (la fama, como la muerte, me importa un bledo), pero me fastidia que la gente se olvide de que Polo tocó tantas veces su acordeón en Navelgas o de que Nides, que tenía la huerta enfrente de la casa de mi padre, haya muerto soñando, tal vez, que allí donde se vaya habrá tierra que labrar.

Tengo a los míos, a los míos que ya no están me refiero, en tantos lugares que parece que el mundo entero no da cabida para tanta alma. En el cementerio de Sanfrichosu en Tinéu, en el de Santa Bárbara de Borrenes; en el cementerio de Turón y en muchos lugares menos corrientes: en Buenos Aires (tres tíos abuelos, Vitorio, Olimpia y Alfredo); en La Habana algunos... La patria de una persona, lo decía Anna Ajmátova, son los siete palmos de tierra que cualquiera necesita para ser enterrado. La poesía, finalmente, tiene la razón que no encuentran, y mira que la buscan en vano, políticos y economistas. Mi familia, lo señalo aquí como anécdota no exactamente espuria, resulta en sus costumbres muy persistente: cuanto más cerca los entierren de Paniceiros o de Borrenes, mejor que mejor. Lo dejó dicho muy bien dicho en unos versos Salvador Espriu: «¡Qué pequeña patria / rodea el cementerio!».

Y hoy, no sé por qué, los ciruelos florecieron por ellos.