«Los ciudadanos cada vez tienen más necesidad de estar informados»

Diego Carcedo, con un ejemplar de EL COMERCIO. / ARNALDO GARCÍA Ofrecerá esta tarde una ponencia en la Escuela de Comercio con motivo del 140 aniversario de EL COMERCIO y el vigésimo primero de la muerte de Carantoña Diego Carcedo. Periodista A. VILLACORTA GIJÓN. Martes, 4 diciembre 2018, 00:31

Diego Carcedo (Cangas de Onís, 1940) no tiene pensado jubilarse. Y, además, se le acumula la tarea. El periodista, colaborador de este diario, mantiene una apretada agenda que hoy, a las 19 horas, lo llevará a la Escuela de Comercio de Gijón, donde impartirá una ponencia sobre un oficio que le apasiona con motivo del 140 aniversario de EL COMERCIO y el vigésimo primero del fallecimiento del que fuera su director más carismático: Francisco Carantoña, que «era Dios en la tierra, y sus artículos, de lectura obligatoria», sostiene. En el acto, organizado por el Ateneo Jovellanos y el Aula de Cultura de este diario, intervendrán Luis Rubio, vicepresidente del Ateneo, y la jefa de edición del periódico, María de Álvaro. Una ocasión única para reflexionar sobre la responsabilidad de informar y los retos que enfrenta la profesión en la voz de quien acaba de ser propuesto para presidir la Academia de Televisión y que en enero publicará 'Vivir sin miedo', un libro en el que narra situaciones vividas durante más de cincuenta años de carrera en los que ha viajado por todo el mundo. Si algo las recorre a todas es una misma emoción: el miedo. De Vietnam a Filipinas, de Uganda a Honduras, donde una bala perdida se incrustó a pocos centímetros de su cabeza.

-¿Cómo ve este oficio?

-Con preocupación, por supuesto. Es un oficio que tiene mucho futuro porque la sociedad cada vez necesita conocer más lo que pasa y estar comunicada, pero, en este momento, vivimos una etapa de gran confusión que, en buena medida, podríamos resumir en dos problemas que han surgido al mismo tiempo.

-¿Cuáles son?

-Uno de ellos es la crisis económica, que ha afectado muchísimo a los medios. Y, el otro, la evolución tecnológica, que obliga a ir adaptándonos a las posibilidades que ofrece. Posibilidades cambiantes que, por una parte, favorecen muchísimo el desarrollo de nuestra actividad y que, sin embargo, también tienen un lado muy negativo, que es que abren las redes sociales a la difusión de mentiras.

-Las famosas 'fake news'.

-Yo las llamo directamente mentiras porque, si son 'fakes', es decir 'falsas', no se les puede llamar noticias. La noticia es sinónimo de verdad.

-¿Sin periodismo no hay democracia?

-No. No hay democracia sin libertad ni sin prensa. Es evidente. Y los medios de comunicación son cada vez más necesarios. Por eso soy de los que creo en la prensa impresa y en su supervivencia. No soy de los que pronostican que vaya a desaparecer ni mucho menos. Tengo, además, ejemplos del pasado en los que otros medios estuvieron desahuciados y consiguieron recuperarse. Bien es verdad que la prensa impresa tiene que adaptarse en muchos aspectos y algunos periódicos ya lo están haciendo. Y también existe la posibilidad de que la prensa impresa conviva con la prensa digital. Aunque yo creo que, en principio, tienen dos funciones perfectamente delimitadas.

-Explíquese.

-La prensa digital está muy bien para la urgencia de las noticias. La impresa, para su desarrollo y su profundización. Ahora se transmite información muy rápidamente y por eso el periódico tiene que ir mucho más allá y ofrecer análisis. Ahí está la clave de su supervivencia, de la que no tengo ninguna duda. Pero yo creo que está claro que los ciudadanos cada vez tienen más necesidad de estar informados. Cada vez piden más porque, para moverse en los ambientes en los que nos movemos, hace falta tener información de lo que sucede a nuestro alrededor. Y tampoco tengo duda de que, por mucho que se hable de periodismo ciudadano, algo que solo sirve para enturbiar y empañar nuestra labor, el periodismo serio tendrá cada vez mayor futuro.

-Hablando de periodismo ciudadano, un ayuntamiento asturiano acaba de sacar una plaza de responsable de comunicación sin requerir la titulación.

-Eso está ocurriendo. Hay intereses de gran nivel como los que presionaron para la elección de Trump en estados Unidos y para el 'Brexit' en Gran Bretaña o los que presionan con mentiras para lograr la independencia de Cataluña. Y luego hay intereses más pequeños como los de ese ayuntamiento donde lo más probable es que la plaza ya esté asignada. Que en una institución pública se haga eso es verdaderamente deplorable. Creo que, por parte de organizaciones como la Asociación de la Prensa o el Colegio Profesional, debe haber las correspondientes reacciones y boicots a estas iniciativas espurias.

-¿Qué ocurrirá con la prensa local?

-La prensa local juega un papel fundamental porque es la que responde mejor y más claramente al principio fundamental del periodismo, que es que lo que más interesa a los ciudadanos es aquello que les es más próximo. Por lo tanto, a los ciudadanos de Gijón les interesa mucho más lo que ocurre en su ciudad que en Kabul. Esto se está demostrando ahora, con la crisis, porque los medios locales son los que están sobreviviendo mejor. Tienen el futuro mucho más asegurado que los grandes.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre diarios como EL COMERCIO?

-Tengo la suerte de moverme mucho por el mundo. Acabo de venir de Bruselas y de estar en Guatemala y tengo que decir que la prensa local y regional española es excelente. Mucho mejor que la francesa, la italiana, la portuguesa... Los periódicos que en Madrid llaman un poco despectivamente 'de provincias', un término que a mí me gusta porque soy de pueblo, juegan un papel muy importante que no es suficientemente valorado por la sociedad ni por los poderes públicos, que ese olvidan de que los medios que realmente ejercen influencia son los locales y regionales. EL COMERCIO, por ejemplo, en Gijón tiene mucha más influencia en la vida pública que todos los periódicos nacionales e internacionales juntos. Y en Asturias, porque las repercusiones que recibo sobre lo que escribo me llegan de toda la región.

-La precarización es otro de los males que acechan al sector.

-Naturalmente. Pero la precarización se acaba cuando se pague a los periodistas unos sueldos dignos y no exista esa historia de coger a becarios ofreciéndoles 400 euros para cambiarlos a los seis meses por otros y después por otros distintos. Cambiarlos cuando ya conocen la práctica del oficio de la mano de otros colegas con experiencia es un error incluso para los propios empresarios, porque eso hace que no adquieran una conciencia de la línea editorial del medio para el que trabajan. Nos perjudica a todos.