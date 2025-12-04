El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis de Tapia y Clara Obligado, en un bosque, rodeados de árboles. E.C.
Clara Obligado y Luis de Tapia presentan 'Un árbol de compañía'

«Los árboles están siempre con nosotros, nos unen a la naturaleza»

La escritora Clara Obligado y el biólogo Luis de Tapia presentan este jueves, 4 de diciembre, en el café Toma 3 de Gijón su libro 'Un árbol de compañía'

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:41

Clara Obligado es escritora de larga y reconocida trayectoria (Premio Lumen por su novela 'La hija de Marx' o Premio Juan March por 'Petrarca ... para viajeros') y Luis de Tapia, biólogo y divulgador (Premio Nacional de Medio Ambiente y colaborador de 'El bosque habitado' en Radio3). Ambos han unido sinergias comunes para escribir a cuatro manos el libro 'Árbol de compañía' (Páginas de Espuma), que esta tarde se presenta (19 h.) en el café librería Toma 3.

