«Los árboles están siempre con nosotros, nos unen a la naturaleza»

Clara Obligado es escritora de larga y reconocida trayectoria (Premio Lumen por su novela 'La hija de Marx' o Premio Juan March por 'Petrarca ... para viajeros') y Luis de Tapia, biólogo y divulgador (Premio Nacional de Medio Ambiente y colaborador de 'El bosque habitado' en Radio3). Ambos han unido sinergias comunes para escribir a cuatro manos el libro 'Árbol de compañía' (Páginas de Espuma), que esta tarde se presenta (19 h.) en el café librería Toma 3.

Ciencias y letras dialogan en esta obra, pues como afirma De Tapia: «la ciencia es poesía demostrada y el conocimiento te lleva a añadirle capas de disfrute a la emoción». En ese sentido apunta que «un paisaje nos puede parecer bello, estético, armónico. Cuando conoces cómo se ha formado y eres capaz de poner nombre a lo que estás viendo, a cada una de las especies, cuando entiendes que para llegar hasta nosotros han tenido que pasar 100, 200 años de todo un proceso científico que hace que ese paisaje exista, todavía le da más valor porque sabes el esfuerzo que ha tenido que hacer la naturaleza y también el ser humano para que tú lo estés disfrutando».

Sobre el origen de esta colaboración literaria, Obligado, de quien partió la idea, asegura que «los árboles me impresionan mucho, porque también ignoro bastante de ellos. Hay muchísimas cosas que no sé, pero en la pandemia pensé, bueno, mientras nosotros nos morimos, los árboles nos miran desde allí, imperturbables, ¿no? Pueden ser eternos, pueden estar por encima de nuestro margen de vida». Así nació el propósito de escribir con el biólogo «un libro que fuera un canto de amor hacia los árboles. Y ese canto tiene que ver con conocerlos, ya que no se puede amar a aquellos que se desconoce», apunta la escritora.

Sobre el mensaje ecológico que buscan transmitir, De Tapia cree que «tenemos una vinculación genética y atávica con la naturaleza, aunque en este momento la estamos ignorando y la ruptura de esa conexión, lo que está trayendo es una pérdida de calidad de vida». Obligado apunta que, pese a ello, «no es un libro negativo, porque los árboles en sí son la esperanza, hablamos de incendios, de desforestación, pero también de cómo los árboles siempre están con nosotros, como en Navidad. Representan aquello que nos une a la naturaleza, por eso son importantes», afirma.