Los colores ocultos de la Asturias de los 60

Hubo un momento en el que viajar a España era hacerlo al pasado. Encerrada en sí misma por obra y gracia de la dictadura franquista, mientras Europa y Estados Unidos avanzaban, España se quedaba atrás y, en el plano industrial y en lo que a los transportes se refiere, se servía de equipamientos obsoletos. Esa situación, ese retraso, hizo que muchos extranjeros -alemanes, suizos, ingleses, estadounidenses, franceses...- viajaran a España con ese ánimo de meterse en la máquina del tiempo. No vinieron sin más: lo hicieron con equipos fotográficos punteros y con negativos o diapositivas a todo color en un momento en el que España y Asturias aún se retrataban en blanco y negro.

No es que no existiera el color a finales de los cincuenta, los 60 y principios de los setenta, que es de la época de la que estamos hablando. De hecho, se conservan imágenes de ese periodo, pero, por un lado, no era común entre los aficionados a la fotografía, ni tan siquiera de los profesionales, el empleo del color y, quienes sí disponían de él, no siempre era con la mejor de las calidades, lo que hace que a día de hoy sus fotografías no estén muy bien conservadas. Por eso hace ya más de tres años que el Museo del Ferrocarril de Asturias comenzó a recuperar fotografías realizadas por extranjeros en aquellas visitas por España. Las adquisiciones a través de anticuarios y las donaciones son las dos vías para que la colección vaya creciendo y creciendo hasta alcanzar a día de hoy las tres mil instantáneas, no solo de Asturias, sino de toda España, y no solamente de instalaciones ferroviarias, sino también de otro tipo de paisajes tanto industriales, como naturales, tanto rurales como urbanos.

El camino es lento, pues la llegada de imágenes se produce a través de pequeños lotes, pero la colección tiene ya consistencia suficiente como para organizar una exposición, previsiblemente el próximo año, aunque aún no hay fechas toda vez que el museo tiene programado un proceso de obras, que incluye la renovación completa de su cubierta, que podría tenerlo cerrado durante varios meses. Pero ese otro camino hacia la exposición también ha comenzado a andarse. «A finales de los sesenta, principios de los setenta, estos señores venían a hacer fotografías a industrias en España: locomotoras, grúas, barcos, venían por afición, aunque en alguna ocasión también provenían de entidades oficiales, porque esas piezas en sus países de origen habían desaparecido y de repente era como abrir una puerta al pasado», explica Javier Fernández, director del museo, que explica cómo esos viajes en el tiempo no fueron exclusivos de aquel momento y aquellos lugares, que con la caída del Muro de Berlín, por ejemplo, fueron muchos los alemanes del Oeste que hacían ese periplo yendo hacia el Este, y también hoy hay quienes, en países subdesarrollados, conocen ese pasado industrial desaparecido en sus lugares de origen.

El caso es que aquellos aficionados tienen ya hoy una cierta edad y por eso es importante recuperar sus colecciones de imágenes cuanto antes. En ese proceso están. Hay países donde es más común la venta por parte de los familiares una vez desaparecidos los coleccionistas, como Gran Bretaña, y otros, como Alemania, donde es más habitual que se produzcan donaciones. Precisamente a través de la segunda vía llegó a Gijón una de las colecciones más notables sobre este particular, la de un estadounidense, Robert F. Collins, fallecido en 2001. Sus más de 300 diapositivas a color son reveladoras de toda una época.

Son muchos más los nombres de fotógrafos que no solo llegaban y fotografiaban, sino que incluso se las apañaban para convencer a los operarios de turno para captar imágenes sorprendentes. Hubo uno que disparó sobre varias locomotoras todas ellas colocadas en el lugar perfecto para que tras ellas se pudiera ver la torre de la Catedral de Oviedo.

Hay más imágenes que son testimonio e historia visual de una época: como el llamado plano inclinado de Langreo, una suerte de funicular con una subida muy pronunciada que desapareció en el año 1973, o el parque de carbones de El Musel.

Muchas de estas instantáneas están realizadas con diapositivas Kodachrome, un tipo de película que empezó a emplearse en 1935, se retiró del mercado en 2009 y que ofrecía una calidad absolutamente extraordinaria. No era habitual su uso en España en aquellos tiempos de los sesenta, porque el revelado incluía un viaje a Estados Unidos. Se compraba la película, se disparaba y debía ser enviada fuera hasta que, mes y medio después, era devuelta a su origen con las diapositivas listas. Muchas de las imágenes fueron captadas por esta vía, de ahí su calidad y estado de conservación.