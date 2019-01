Comer de la basura Martes, 29 enero 2019, 00:16

Dicho así suena poco apetecible, pero si reconocemos que uno de cada tres alimentos que se producen se tira a la basura en perfectas condiciones, la idea parece necesaria. Para tratar de mitigar una cultura del desperdicio que cuesta al mundo un billón de euros, se ha desarrollado una aplicación que da salida a la comida que restaurantes, supermercados o panaderías tiran al final del día. Se llama 'Too good to go' y en ella se pueden comprar a muy bajo precio lotes de alimentos que el cliente recogerá a la hora convenida. En España funciona desde 2016 y está presente en Madrid, Barcelona y Bilbao.