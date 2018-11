Las compañías de teatro piden la dimisión del consejero y el viceconsejero de Cultura Luis Alija, presidente de Escenasturias, lee el comunicado en el kiosco de la música de Begoña durante la concentración. / PALOMA UCHA Escenasturias acusa a Genaro Alonso y Vicente Domínguez de engañarles durante meses y de desmantelar el circuito de artes escénicas MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 6 noviembre 2018, 00:35

Llevaban meses quejándose de que el Principado había decidido desmantelar el Circuito Profesional de Artes Escénicas en Asturias, y las razones que les daban para hacerlo eran técnicas. Les dijeron que la actual Ley de Contratación impedía seguir utilizando el sistema de los últimos 20 años y que había que cambiarlo por uno nuevo, una línea de subvenciones a los ayuntamientos. «Una decisión que tomaron en contra de la opinión del sector», lamentan los profesionales asturianos. Sin embargo, hace unos días, en sede parlamentaria y a preguntas del PP, el consejero de Cultura explicó que no es que no se pudiese hacer, sino que habían decidido hacerlo así, que las compañías de teatro eran unas «privilegiadas» y que el de las subvenciones era el lugar que les correspondía «por su naturaleza». Fue una de las dos gotas que colmaron el vaso.

«El viceconsejero nos ha estado engañando durante meses», denunciaba Luis Alija, presidente de Escenasturias, la asociación que engloba a la mayor parte de las compañías teatrales de la región tras la fusión a principios de año de Foro Escena y Acpta, que hasta entonces compartían objetivos, pero se mantenían como dos asociaciones diferentes.

Porque, explica, durante sus reuniones con los responsables de Cultura «siempre se nos dijo que era imposible contratarnos directamente por la nueva ley, pero ahora sabemos que hay una excepción para las artes escénicas y que ellos la conocían desde el principio». En su opinión, «el lugar de las artes escénicas es la contratación, no la subvención. Somos como cualquier otro sector, como el metal, como los panaderos o los fontaneros», insistió.

«Alonso y Domínguez ejercen una dictadura cultural, no tienen en cuenta las opiniones»«Pedimos a más sectores de la cultura afectados por la mala gestión del gobierno que se unan»«A partir de hoy, exigimos un gasto de dos euros por habitante en artes escénicas»

La otra gota que agotó la paciencia de las compañías de teatro, que dan trabajo a más de 200 personas en Asturias, es que «el otro día salió en el BOPA la convocatoria de las subvenciones y no se han tenido en cuenta las alegaciones de Escenasturias ni las de los ayuntamientos». Así las cosas, el colectivo, que agrupa a 32 compañías asturianas, la mayoría de las profesionales, dio ayer un golpe sobre la mesa y pidió públicamente la dimisión del consejero de Cultura, Genaro Alonso, y la de su viceconsejero, Vicente Domínguez, a quienes acusan de ejercer «una dictadura cultural, porque ninguna de nuestras opiniones se ha tenido en cuenta. Ni la del sector profesional privado ni la del público, los ayuntamientos».

Ayer leyeron en el kiosco de la música de Begoña, en Gijón, un comunicado en el que aseguraban que ya no reconocían como interlocutores válidos «ni al consejero ni al viceconsejero». A la concentración, convocada prácticamente sobre la marcha, acudieron unas 40 personas, entre representantes de las compañías, actores y trabajadores de otros sectores culturales y políticos, como Mario Suárez del Fueyo, portavoz del grupo municipal de Xixón Sí Puede.

Aprovecharon para solicitar el apoyo de otros sectores culturales en su reclamación de dimisión de los máximos responsables de la política cultural asturiana.

«El otro día, por ejemplo, supimos» -lo publicó EL COMERCIO- «que la biblioteca de Asturias había recibido cero euros para libros este año. Pedimos que se unan a nosotros en la petición de dimisión todos aquellos sectores culturales afectados por la mala gestión de este Gobierno», invitó Alija. Además, dio algunos datos, como por ejemplo que «solo las compañías de Escenasturias gastan 110.000 euros al año en autónomos, y con la contratación de más de 200 profesionales, supone un gasto mucho mayor de lo que se gasta el Principado en nosotros», comparó. Denunció, además, que el pasado mes de mayo, el Principado «pasó a los ayuntamientos una lista negra de compañías que no se debían contratar, debido a que durante los doce meses anteriores su facturación había superado los 15.000 euros, lo que provocó una importante merma de ingresos en las principales compañías de la región. Recordaron que la aportación del Principado a las artes escénicas no alcanzaba «ni los 50 céntimos por habitante en Asturias», y anunciaron que, desde ahora, no se conformarán con menos de «dos euros por habitante para que se destinen a producción, distribución, exhibición y formación», exigieron.

«Además de todo esto, el consejero dijo que no había recibido queja alguna por parte del sector profesional ni de los ayuntamientos. Es mentira, ya que hemos mantenido reuniones con él, manifestando nuestra desconformidad, tanto nosotros como los ayuntamientos, y nos hemos manifestado públicamente en varias ocasiones», afeó el presidente de Escenasturias.

Ahora los tienen enfrente, y anuncian que la batalla será larga.