Concha Velasco blinda su palmarés con otro Max Pionera del musical en español, la profesión premia su «vasta trayectoria como actriz» y «su lucha por los derechos de la mujer»

Concha Velasco, gran dama de la interpretación, blindó ayer su brillantísimo palmarés con el Premio Max de Honor 2019, que le concedieron los compañeros de la profesión a la que la gran actriz ha entregado su vida. Recibe por unanimidad este galardón otorgado «por ser una figura clave en la historia de las Artes Escénicas». El comité que la premió resaltó también «su vasta trayectoria como intérprete» y definió a la polivalente actriz «como figura pionera del teatro musical español». Quiso también poner en valor «su compromiso con la figura femenina» y «su lucha por los derechos de la mujer»

Recibe Velasco el premio «ilusionada y con un enorme respeto por lo que significa». «Ya tengo un Max a la mejor productora y he sido finalista en varias ocasiones, de modo que ganar el de Honor es importantísimo», ha dicho la actriz, que ya contaba con el Max al mejor espectáculo musical, otorgado en 2002 por 'Hello Dolly!'. Se confesó además «encantada» de recibir el premio en Valladolid, su ciudad natal, que ya le concedió la Medalla de Oro y donde tiene una calle con su nombre. Sobre las tablas del Teatro Calderón -«un escenario que me ha dado mucho»-, recibirá el Max honorífico el próximo 20 de mayo, en la ceremonia de entrega de la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que organizan la Fundación SGAE, junto al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

Actriz de teatro y cine, cantante, bailarina y presentadora de televisión, Concepción Velasco Varona (1939) ha participado en más de 80 películas y en una treintena de obras teatrales, convirtiéndose en una de las actrices más respetadas y queridas. Su amplio registro la convirtió en una figura versátil e icónica en las tablas, la gran pantalla y la tele. Pero fue su trabajo en el teatro musical el que catapultó su carrera con obras como 'Mamá, quiero ser artista' (1986) o 'Carmen, Carmen'.