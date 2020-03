«Ha habido una conexión especial con Asturias. Volveré» Fotografía de Eamonn Doyle de la serie 'i'. El fotógrafo Eamonn Doyle deja montada y cerrada su exposición por el coronavirus a la espera de regresar, abrir puertas y ofrecer un concierto M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 14 marzo 2020, 04:39

Ha habido algo. Una conexión especial, el mar, la luz, el aire... Algo ha ocurrido que ha unido de una manera única al fotógrafo dublinés Eamonn Doyle con Gijón, con Asturias, con una tierra nunca antes transitada a la que acaba de llegar su obra para quedarse, por el momento, montada y cerrada en la sala grande del Antiguo Instituto de Gijón. Pero quien lee debe saber que merecerá la pena esperar una cuarentana o dos para ver sus impresionantes fotografías de gran formato, para conocer a todos los personajes que se revelan ante la mirada sin ningún ánimo de documentar la capital irlandesa. Él, músico también, la enseña a su manera, casi desde la puerta de su casa, muy cerca, muy próxima.

Se vio ya en Madrid esta exposición, pero Gijón se ha vuelto especial. «El espacio es muy diferente y siento que hay más conexión con esta ciudad», dice, y explica que es su primera vez en la costa atlántica española y que, pese al cierre forzado de todos los equipamientos culturales, su plan es volver. No solo para ver la sala llena de público, sino para mucho más. «Tengo la sensación de que volveré, las conexiones entre Irlanda y Galicia son conocidas, pero quizá no tanto las que existen con otras regiones del Norte de España», dice. Y no niega que le gustaría incluso disparar sobre sus gentes: «No es algo que normalmente haga, mi instituto me hace fotografiar siempre Irlanda, suelo además temer a hacer fotografías como un turista, pero creo que hay otras razones para estar aquí», concluye.

Este irlandés de cincuenta años primero se formó como artista, luego se fue a recorrer mundo y acabó volviendo a su casa, a la puerta misma, para retratar a sus vecinos. Lo hace con una cercanía que a veces asusta, pero que -asegura- no es en absoluto forzada: «La proximidad de las fotos es porque estoy muy cerca, creo que una de las cosas que aprendes cuando haces fotografía de calle es a convertirte en invisible», señala. No le gusta hablar de sus imágenes, filosofar sobre ellas, pensarlas y repensarlas. Sí se siente cómodo cerca de toda esa gente que transita el centro de Dublín, donde nació su exitosa trilogía callejera. «A veces estoy tan cerca que piensan que no les estoy fotografiando a ellos y se disculpan pensando que me están estorbando», dice antes de explicar que esas imágenes, esos personajes, en color unos, en blanco y negro otros, son ante todo universales y no se miran de manera diferente por los propios dublineses.

La gran exposición que de la mano de la Fundación Mapfre abrirá sus puertas cuando pase la crisis del coronavirus consta de unas 150 fotografías, cinco libro fotos y una vídeoinstalación de nueve pantallas. Se abre con la serie 'i', figuras solitarias y silenciosas en la calle O'Connell; 'On', compuesta por contundentes y apabullantes instantáneas en blanco y negro; 'End', otro Dublín de figuras y objetos, y 'K', una serie muy diferente que retratra en la costa irlandesa y en Extremadura figuras espectrales en un ejercicio visual de duelo por la muerte de su madre. Katherine es el nombre que oculta esa K, una mujer que perdió un hijo antes de tiempo y a quien escribió un sinfín de cartas de ausencia.

Todo ese Amonn Doyle se despliega en una muestra comisariada por Niall Sweeney, colaborador habitual del artista y reputado compositor de música electrónica que ha creado piezas para la ocasión. Doyle ha tenido también una amplísima trayectoria musical como productor, dj y al frente de su propio sello discográfico. Y ambas facetas, si las cosas no se tuercen más, se unirán en un concierto que Doyle ya está tramando para cuando vuelva a Gijón. «El edificio es precioso y nos gustaría traer un concierto con Niall y un par de músicos tradicionales irlandeses».