El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Covadonga García, Manuela García, Maripaz Prida y Mari Carmen Valle. Arnaldo García

Confianza y algo de nostalgia en «la tarde buena de la feria»

La ausencia de Morante se recibió con tristeza pero la llegada de Fortes mantuvo viva la llama: «Es de los pocos nombres que ilusionan»

I. Palomo

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:11

«Ambientazo» en El Bibio. Así lo expresaba Javier Menéndez y así se podía ver en los alrededores de la plaza antes de que ... diese comienzo la corrida de ayer. Venía de Pravia con ilusión para ver la que «en teoría es la buena de la feria», tal como destacaba confiado Miguel Ordorica. Y aunque «es una pena» que se cayera del cartel Morante, el cambio por Fortes «no es malo» y lo ve «lógico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  10. 10 La parada que nadie perdona en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Confianza y algo de nostalgia en «la tarde buena de la feria»

Confianza y algo de nostalgia en «la tarde buena de la feria»