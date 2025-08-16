Confianza y algo de nostalgia en «la tarde buena de la feria»

«Ambientazo» en El Bibio. Así lo expresaba Javier Menéndez y así se podía ver en los alrededores de la plaza antes de que ... diese comienzo la corrida de ayer. Venía de Pravia con ilusión para ver la que «en teoría es la buena de la feria», tal como destacaba confiado Miguel Ordorica. Y aunque «es una pena» que se cayera del cartel Morante, el cambio por Fortes «no es malo» y lo ve «lógico».

En la misma línea, Tamara Schnider sentía «pena» por su ausencia, pero estaba segura de que igualmente la jornada iba «a estar muy bien». Habitual en la Feria de Begoña, aprecia que estos festejos «aportan mucha vida a Gijón» y coincide con ella Elena Moro, que reside en Oviedo pero viene todos los años, así que puede asegurar que esta cita consigue «juntar a mucha gente con la misma afición».

Maripaz Prida aguardaba minutos antes del comienzo a las puertas de El Bibio con entusiasmo y confianza, pues a pesar del cambio «puede ser una corrida buena» y «se espera que haya nivel». Para la maliaya, era una tarde que tenía «todas las condiciones» para que se abriese la Puerta Grande, igual que sucedió en la jornada de rejones y en la primera corrida de toros.

Lo más comentado era, como es lógico, la llegada inesperada de Fortes, pero se veía con buenos ojos y elogios al empresario, porque «lo fácil hubiera sido el mano a mano», así que «hay que darle la enhorabuena», opinaba Francisco Tomás Calderón, gaditano que viajó a Gijón exclusivamente para la feria taurina. «Como sustitución a Morante, era de los pocos nombres que ilusionaban», un acierto ante una situación complicada que consiguió mantener el nivel de entusiasmo entre la afición aunque algunos, como Emilio de la Fuente, lo consideraron una alternativa «a última hora y con calzador».

Benigno Maújo, presidente de la peña León de Judá, confiaba en que la tarde se diera muy bien, «porque venimos 65 personas de la peña», bromeaba, y aunque siente «tristeza» porque «era la ocasión para volver a ver a Morante y Roca Rey después del pique en el Puerto de Santa María», lo tenía claro: «Seguro que va bien».