«Corín es fascinante, me duele que no tenga más reconocimiento» Viernes, 12 abril 2019

No es esta para Laura Iglesia una historia cualquiera. Acostumbrada a lidiar con la ficción, a ponerle un toque siempre cañero y coñero al teatro, aquí, la dramaturga, actriz y directora asturiana ha querido asentar sobre toda la verdad y nada más que la verdad su aventura escénica. No fue fácil, porque el teatro nunca lo es, pero tampoco difícil, porque la vida de Corín Tellado daría para unas cuantas novelas. Mañana se estrena en el Jovellanos 'Corín Tellado, el espectáculo', que no deja de ser un «biopic», una biografía autorizada de la escritora que ha recibido el visto bueno de la familia y que se estrena exactamente diez años después de su fallecimiento.

«Llevo cinco o seis años queriendo hacer este espectáculo. Conocí a Corín porque era amiga de mi madre, hay un componente emocional e íntimo mío», introduce Laura Iglesia, que luego abunda en aquellos jueves en los que acudían juntas a la peluquería de Ramón Miyar, en los vermús de después, en las comidas. «Siempre me pareció fascinante y me alucina, me da una mezcla entre vergüenza y dolor, que siendo de aquí, asturiana, y la más leída del mundo, no tenga más reconocimiento», asegura la autora de la dramaturgia sobre una escritora que publicó más de cuatro mil novelas, traducida a 27 idiomas y que cuenta con un sello editorial con su propio nombre .

«Si estuviéramos en Barcelona, Londres o París, su figura tendría muchísima más relevancia», concluye Laura Iglesia, que piensa que «se merecía un espectáculo, una peli, una serie, un museo...».

De momento, tiene ya obra de teatro. «Contamos su vida y la manera en que lo hacemos es mediante unos narradores de hoy en día, del momento presente», explica la dramaturga. Arranca el espectáculo con la noticia de la muerte de Corín y a partir de ahí ellos plantean qué se dice de ella en la calle, qué apuntan sus detractores y admiradores. Junto a esos narradores, que se irán transformando en distintos personajes, la actriz Laura Piquero que, tras unos años alejada de la profesión, regresa a los escenarios para dar vida a la escritora. «Ella es siempre el personaje de Corín en los distintos momentos de su vida, desde que tenía 15 años y empezaba a escribir los primeros textos hasta su muerte», dice Iglesia.

Se van viendo pasar los siglos XX y XXI durante algo más de hora y media de espectáculo que, si bien comienza por el final, luego apuesta por una narración cronológica: Viavélez, Cádiz, Gijón, sus inicios, sus relaciones con los editores, su vida personal. «Son escenas cortitas, cuadros de las distintas épocas», anota la directora, que ha contado en todo momento con la colaboración de la familia de la escritora.

«Cuando tiene 15 años, empieza a escribir casi como un juego, está viviendo en Cádiz, va a un quiosco a intercambiar novelitas y le dice al quiosquero que ella también escribe esas novelas. Él se las pide para enviárselas a Bruguera y se las aceptan. Tiene entonces 17 años y la editorial la ficha y le paga 3.000 pesetas», relata Iglesia. Eran cinco hermanos en casa y con la muerte de su padre, fue ella quien, escribiendo, ayuda a sacar la familia adelante antes de regresar a Asturias, a Viavélez, y tomar rumbo final hacia Gijón.

Todas esas escalas vitales van a saliendo a escena con un reparto que completan Félix Corcuera, Cárlos Dávila, Pedro Durán, Luis Alija, Nerea Vázquez y Arantxa Fernández Ramos. «Hay tres niveles en la obra: uno en que los narradores no solo cuentan, sino que reflexionan, analizan y comentan la vida de Corín; los cuadros, en los que la vemos a ella, a personajes importantes en su vida, y el tercero, de representación de sus ensoñaciones, que son momentos musicales que nos sitúan también en la época». 'Cheek to cheek', un twist o un pasodoble suenan en un montaje con hueco para todo, también para las lágrimas.