«Creo que es lo más en serio que hice en mi vida» Israel Sastre García disfruta como actor teatral en la obra 'Genocidio en el arrozal de Birmania' JOSÉ CEZÓN DOMÍNGUEZ Lunes, 11 marzo 2019, 02:04

Aqué me dedico últimamente? Al teatro y a pasalo bien». Israel Sastre García (Oviedo, 1974) se ha enrolado en Proyecto Maranata, una aventura que unió a las compañías Ánimo de Lucro y Escenapache para producir el espectáculo 'Genocidio en el arrozal de Birmania'. Estrenada en Avilés en 2018, tiene seis nominaciones a los Premios Oh!, fue finalista en el Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales de Sevilla y acaba de pasar por Gijón. «Es un ejercicio de abandono teatral, que aúna improvisación y visualidad», comenta.

¿Pero cómo se podría resumir para que lo entienda una güela? «La güela mejor que no vaya a velo, a no ser que esté el nietu trabayando en la obra», responde. Luego se explaya: «Es una vuelta de tuerca a la realidad evocando lo más básico de los instintos del ser humano; una representación de la vida; una especie de minirreligión sin dioses» o, parafraseando a Dalí, «una cosa litúrgica que no sirve para nada, pero que te la crees». Y le satisface que haya cumplido su objetivo: «Generar emociones y no dejar a nadie indiferente».

«Creo que es lo que más en serio hice en mi vida, porque me llena y me gusta», asegura. Palabras mayores para una persona cuya vida y obra están impregnadas de humor y diversión. Reside a tiro de piedra de la plaza del Paraguas -el 'pueblín', como lo definió alguien-, con la hija, la novia y la perra, a quienes visita un gato comunitario. El sofá procede del Elvis, el famoso prostíbulo de Pruvia. «Estaba sin usar y empaquetado», puntualiza. Y del techo y una pared cuelgan pósits con los proyectos pendientes, boda incluida. Uno de ellos es publicar una fotonovela con la gente del teatro. Avanza que será «una trama guay con detectives, aliens, putes y droga». Literatura 'pulp' en estado puro. ¿Y cuándo saldrá? «Estamos en la recta final...de empezar con ella».

Este agitador cultural comenzó a despuntar con la pintura. Su cuadro 'La influencia de la luz en el espacio onírico' fue seleccionado por Red Bull para una muestra itinerante que ruló por 75 países. Ha pintado calendarios con guiños a los clásicos o tiene una serie realizada sobre la publicidad del supermercado. Y convirtió una alcayata del Bellas Artes en la más famosa del planeta al invitar a gente a colgar un cuadro semanal durante tres años. Hizo esculturas y talleres con material reciclado, o un autorretrato con basura de la playa de Xagó. Pero no se considera 'artista', una palabra «pretenciosa» que le produce urticaria: «No me gustan los artistas, ni me siento representado por ellos».

En el fondo, 'Isra' es un rockero. Milita en Los Enigmáticos, a los que quiere «con locura», pero que van demasiado deprisa para su disponibilidad. Y en Talego Kini, un supergrupo que se amolda mejor a sus ritmos: «Hacemos un concierto o ninguno al añu». Siempre tonteó con la guitarra, el saxo -«lo que mejor se me da»- y ahora está aprendiendo a tocar el piano.

No se corta en lanzarle piropos y declararse a Inés, su «musa y fuente de inspiración». En cambio, no le gusta mezclar ocio y negocio. Ocupa un cargo de responsabilidad en una empresa de pintura industrial. «Tengo un trabajo que me permite vivir del cuento», sentencia.