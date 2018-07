«No creo en los superhéroes porque siempre luchan contra un mal que no existe» Eduardo Risso se deja dibujar a cinco manos. :: AURELIO FLÓREZ Eduardo Risso Dibujante argentino, autor del cartel de la Semana Negra M. F. ANTUÑA Viernes, 13 julio 2018, 07:38

No le gustan los superhéroes. Y eso que ha dibujado a Batmat y a Superwoman, pero prefiere usar sus certeros trazos para contar vidas de seres humanos que no son ni buenos ni malos ni lanzan rayos láser por los ojos. Eduardo Risso (Leones, Argentina, 1959), que tiene impresos con las letras mayúsculas en su currículo trabajos como 'Cien balas' y 'Torpedo', es el autor del cartel de este año de la Semana Negra y es también quien firma los dibujos del cómic 'Parque Chas', con guion de Ricardo Barreiro, parte del cual se reedita y se regala mañana en el festival literario.

-'Un asesino anda suelto' es el título del capítulo de 'Parque Chas', de 1987, que se entregará en la Semana Negra y que denuncia los casos de desaparecidos de la dictadura. ¿Sigue habiendo muchos asesinos sueltos por el mundo?

-No le quepa duda. Seguro. Hay algunas historias que se convierten en clásicos porque son actuales siempre, no pasan de moda. Se llega a esa consideración cuando hay un argumento muy sólido que sostiene el guion y el arte en el caso del cómic. Eso pasa con 'Parque Chas'.

-¿Cómo es posible hablar de desaparecidos sin hacerlo?

-Yo seguí un guion. No fue muy difícil. El dibujante cumpe el rol de director, camarógrafo, iluminador, se encarga de la puesta en escena, pero el guion cuenta más. En 'Parque Chas' hay varios capítulos sobre la época de la dictadura y la anterior, tienen esa cosa actual de que puede estar ocurriendo hoy en día. Transcurre en Buenos Aires, pero puede suceder en París, Roma, Madrid... En cualquier urbe.

-¿Aunque no le guste dibujar superhéroes los necesitamos?

-El mundo del superhéroe es como una telenovela: uno sabe cómo empieza y termina, ya se sabe que no va a morir. Me llama la atención que tenga tanto éxito el superhéroe fuera de EE UU. Ellos creen que son la policía del mundo y que todo lo que ocurre dentro pasa en todas partes y no es así. ¿Por qué Superman no ayuda a los minusválidos o acaba con la Guerra de Oriente Próximo? Porque solo se miran a ellos. Siempre luchan contra un mal que no existe. Por eso me cuesta mucho creer en los superhéreos. Sí creo en Batman porque es más detective, más de carne y hueso, y no puede dar la vuelta al mundo diez veces seguidas.

-¿Qué historias quiere contar?

-De héroes pero cotidianos. Me gusta contar que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo y que todos podemos llegar a ser muy malos dependiendo de la situación en la que nos pongan. Ese juego me place.

-Dice que tiene miedo de aburrirse de sí mismo. ¿Cómo evitarlo?

-Tratando de mejorar. Pero es muy difícil, cuando uno logra un estilo, que no es una línea, una mancha, sino un todo, es complicado salirte de esos cánones, pero hay que tratar de ir más allá. A mí me gusta contar, la narración gráfica tiene que ser precisamente muy gráfica para que no se pegue al guion escrito. Tienes que saber leer la historia sin tener que leer los textos. Romper esos cánones que uno ha logrado con el tiempo cuesta una vez que te aburguesas.

-¿Ve muchos dibujantes aburguesados?

-A mí me aburre ver a muchos dibubujantes maestros que siguen repitiéndose todo el tiempo. No quiero llegar a eso.

-¿Qué le queda por dibujar?

-Trato de hacer cosas propias, con gente que realmente me guste y mi gran desafío es poder armar una historia propia con guion.

-¿Está en ello?

-No todavía, pero sé que me gustaría concentrarme más en un guion gráfico que de palabras.

-¿Inventar una nueva forma?

-No, está todo inventado, simplemente quiero sentirme cómodo con esa narración en imágenes.

-¿Qué dice del boom de la novela gráfica?

-Todos los mercados tienen una gran oferta. Hay demasiado. Yo entro en una 'comiquería' y me pregunto cómo los lectores pueden leer todo eso. Muchos son coleccionistas, compran pero no pueden leérlo todo.

-¿Cómo se inspiró para el cartel de la Semana Negra?

-No soy ilustrador. Me costó decir que sí. Me tuve que sentar a pensar y salió eso, quería que fuera un golpe gráfico contundente.

-Dirige un festival en Rosario, Crack Bang Boom . ¿Qué papel juegan estas citas?

-Depende de cada festival. El mío está enfocado a la historieta y su objetivo es ayudar a motorizar la industria.

-La última: ¿Francia o Croacia?

-Croacia. Sin duda.