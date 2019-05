«La UE criminaliza a las ONG que trabajan en el Mediterráneo»

Paula Farias es una de las habituales del jurado del Princesa de Cooperación, una cita que esta médica, consultora y escritora que ha pasado la mayor parte de su vida dedicada a la acción humanitaria aprovecha invariablemente para denunciar las injusticias que nos rodean: «La realidad es la que es y hay que plantarle cara». Y, en opinión de la expresidenta de Médicos Sin Fronteras, lejos de avanzar, retrocedemos: «Mi indignación ya no tiene nombre. Estamos mucho peor que estábamos en años anteriores. La gente sigue muriendo en el Mediterráneo, huyendo de la violencia, de situaciones dramáticas, y Europa ya no es que mire para otro lado: es que obstaculiza el trabajo de las ONG, las criminaliza». Ya ni siquiera se ejercita el cinismo: «Se ha corrido un tupido velo. Parece que no ocurre nada. Se dice: 'Hemos contenido la oleada'. Términos catastrofistas que le dan a esa gente que huye buscando protección para sus hijos y una vida digna una pátina de plaga bíblica». Y, «de esa desafección, surgen los totalitarimos». Así que Farias lo tiene muy claro: «Quien no esté preocupado por el avance de la extrema derecha, que siempre estuvo ahí pero ahora ha salido del armario, que se lo haga mirar».