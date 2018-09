Un cuadro de Hockney puede convertirse en la pieza más cara de un artista vivo Una empleada posa con la obra del británico Hockney. / Afp 'Portait of an Artist (Pool with Two Figures)' rompe los records con su precio estimado de 80 millones de dólares para una obra vendida en vida EFE Nueva York Jueves, 13 septiembre 2018, 18:01

Christie's anunció hoy que pondrá a la venta el próximo 15 de noviembre un cuadro del pintor británico David Hockney con un precio estimado de 80 millones de dólares, lo que supondría un récord para un artista vivo.

De cumplirse los pronósticos, la pintura superaría los 58,4 millones logrados en 2013 por una escultura de Jeff Koons, considerada la pieza más cara vendida nunca en subasta por un artista vivo.

El cuadro, 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)', es uno de las imágenes más icónicas de la obra de Hockney y una pieza codiciada, dado que la mayor parte de las obras de ese estilo creadas por el británico están ya en museos.

La pintura, una estrella de la reciente retrospectiva de Hockney, es propiedad de Joe Lewis, un multimillonario de Bahamas y accionista mayoritario del equipo de fútbol londinense Tottenham Hotspur.

La obra se inspiró en la yuxtaposición fortuita de dos fotografías en el piso del estudio del artista. «Una era de una figura nadando bajo el agua y, por lo tanto, bastante distorsionada. La otra era un niño mirando hacia abajo», recordaría Hockney más tarde. «La idea de pintar dos figuras en diferentes estilos me atrajo tanto que comencé la pintura de inmediato», afirmó entonces.

Hockney, de 81 años de edad, un creador polifacético, está considerado uno de los máximos exponentes del 'pop art' y uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX.