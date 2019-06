«Los cuadros te escuchan y las canciones se ven» Juanvi Stroup, rodeado de carteles musicales. / HUGO ÁLVAREZ Su pasión por la música le viene de familia. Ahora la pone en práctica junto con sus amigos en Staytons PABLO A. MARÍN ESTRADA Domingo, 30 junio 2019, 01:40

Cuando se le pregunta a Juanvi Stroup (Juan Vicente Cabo Stroup, Oviedo, 1999) por sus compositores clásicos favoritos, después de citar a Beethoven, Brahms y Bach, nombra al ruso Mussorgsky y a su obra 'Cuadros de una exposición'. Formado en el Conservatorio de Gijón en la especialidad de piano y estudiante de Historia del Arte, el vocalista de la banda villaviciosina Staytons cree en la conexión entre las disciplinas creativas: «Se pisan unas a las otras, los cuadros te escuchan y las canciones se ven», afirma. Él sintió esa conexión muy pronto, en casa. «Mi padre me despertó las inquietudes artísticas, estudió Bellas Artes y había tocado la guitarra eléctrica. De pequeño yo solo quería dibujar. La música llegó cuando mi abuelo empezó a tocar el violín, luego mi madre, mi hermano y yo mismo». Sonríe al evocar esa suerte de locura contagiosa que le acabaría llevando a formarse como instrumentista y al grupo con el que en un par de semanas estará en el Mad Cool, tras ganar el concurso organizado por el festival para nuevos talentos.

«¿Qué escuchábamos? La verdad es que éramos un hogar muy musical», cuenta ahora de su infancia en Tornón y La Villa. «Mi padre tenía muchos discos de blues y jazz. A los grandes bluesmen, como Freddy King y Albert King, siempre los escuché en casa. A través de mi madre las influencias eran más americanas, Simon & Garfunkel, crooners como Harry Connick Jr., una forma más íntima de canciones. De los grupos con los que me obsesioné, el primero fue Queen». Hoy su referencia de cabecera es Billy Joel, una de las voces que le acompañan desde guaje: «Sus melodías son siempre brillantes, su magia de enlazarlas con las armonías y las resonancias me hacen volver a él una y otra vez. A discos como 'The Stranger', que ponía mi madre sin parar».

En 2015 formó con otros cómplices maliayos Staytons, un nombre sugerido por uno de ellos, su amigo del colegio Alejandro 'Venti' Sariego, en honor al pueblo natal de la madre de Juanvi, Stayton, en Oregón, que remitía «a la raíz americana del grupo y a cierto paralelismo entre ese pequeño pueblo con Villaviciosa, el lugar donde nos habíamos juntado». El nexo de unión de la banda que forman con Luis Ángel Sánchez, Dani Valdés y Andrés Ribera «es la amistad. Hay química entre nosotros, en los momentos y lugares que compartimos, en lo que nos contamos. Si nos juntáramos cinco personas diferentes nuestra música no se parecería nada», desvela. Otro cómplice vital en su camino fue Igor Paskual, que produjo su primer disco, 'Singularity'. De él declara que «aprendimos mucho en el estudio y fuera. Lo más importante es una actitud, un cierto atrevimiento a la hora de presentar algo tan íntimo como un proyecto musical y para explorar con decisión los límites que uno piensa que tiene».

Mientras prepara con la banda el concierto en Madrid y un nuevo álbum, vuelve a sonreír ante la palabra inspiración: «Viene cuando hay ciertos estímulos dispuestos y eres capaz de plasmarlos en algo que sea comprensible y desarrollable a partir de esa especie de llama. Es así».