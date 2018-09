«¿Cuántos Rañadorios más tendremos?»

Mientras en las redes sociales aún colean numerosos memes inspirados en la desastrosa 'restauración' perpetrada por una vecina de La Espina en tres tallas del siglo XV de la ermita de Rañadoiro (Tineo), la Consejería de Cultura del Principado responde que el informe elaborado después de que este periódico adelantase la noticia «por técnicos de la Dirección General de Patrimonio y especialistas» aún «se está evaluando» y que será llevado con sus conclusiones «a las comisiones correspondientes». Y es que las cosas van despacio en el departamento que dirige Genaro Alonso, que anunció en su día la apertura de sendos expedientes: uno informativo y otro de carácter sancionador o reparador.

Entre las voces críticas a la gestión de lo sucedido en Rañadorio por parte de la Administración regional destaca el posicionamiento de la asociación que agrupa a los profesionales de la restauración y la conservación de Asturias, ARA, cuya presidenta, Marta Flórez, relaciona la existencia de casos como el de las tallas de Tineo con la ausencia de «un técnico especialista en materia de conservación-restauración en la consejería que controle el estado de las piezas de nuestro patrimonio». Flórez afirma: «¿Por qué ha pasado? ¿Porque se ha permitido que alguien se lleve una pieza del siglo XV a su casa? Eso no puede suceder. Se debe controlar de alguna manera. Y la situación actual es que no se controla. En la consejería hay arquitectos, historiadores, arqueólogos..., pero no la figura del restaurador-conservador. Es necesaria para evitar cosas tan lamentables y para trabajar en la conservación preventiva de nuestros bienes. ¿Cuántos Rañadoiros más habrá en Asturias?». En los próximos días, la Asociación de Conservadores y Restauradores de Bienes Culturales del Principado de Asturias (ARA) solicitará que se incluya esa figura de especialista en la Relación de Puestos de Trabajo del Principado. «Rescatar y conservar para el futuro es nuestro lema. La labor que hacemos es importante y por eso pedimos a nuestros políticos que nos amparen, que cuiden el patrimonio», afirma su presidenta.