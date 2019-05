«En Cuba estamos demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos» Leonardo Padura recibió el cariño de decenas de lectores en Oviedo. / FOTOS: HUGO ÁLVAREZ «Estamos sufriendo un drama que España conoce bien: el de la emigración de jóvenes formados, un capital humano muy difícil de sustituir» Leonardo Padura habló de su isla y su literatura en el Foro Abierto de la Librería Cervantes AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Martes, 21 mayo 2019, 00:20

Leonardo Padura, «cubano por los cuatro costados», sigue viviendo en la misma casa de la Habana donde nació en 1955. Un barrio a las afueras en el que Padura «no es el escritor, eso les trae sin cuidado»: «Allí soy el hijo de mi papá y de mi mamá». Así que el Princesa de las Letras ha comenzado a pensar, con cierta «angustia», que, con su padre fallecido, cuando falte su madre dejará de ser la persona que es ahora.

Así lo explicó ayer en el Foro Abierto de la Librería Cervantes, que se llenó media hora antes («parecemos cubanos») para escucharle hablar de su isla y su literatura, casi la misma cosa, a través de su libro 'Agua por todas partes'. Porque Padura escribe «para hablar de Cuba», de su generación, «de lo que ha sentido la gente durante muchos años. Porque la esencia de lo cubano, más allá de sus características económicas y políticas, tiene que ver con la cultura, con las personas, con la identidad».

«Es una relación muy complicada, de amor-odio, porque uno puede odiar también lo que ama», explicó a sus lectores, a los que confesó: «Para escribir, necesito a Cuba. Necesito abrir la ventana, oír a la gente, saber qué quiere, qué no quiere... y, a partir de ahí, surgen las historias». Y, al mismo tiempo, en Asturias se siente como en casa, porque fue el primer lugar de España que pisó, como periodista, en los albores de la Semana Negra: «Asturias es un lugar en la mente, el recuerdo y la vida de muchísimos cubanos. Y, en mi caso, parece que había un destino que se tenía que cumplir y, cada vez que vengo, siento que estoy en territorio conocido».

De vuelta al otro lado del océano, Cuba sigue siendo ese lugar «demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos», donde, «a pesar de que las cifras oficiales hablan de pleno empleo, hay muchos cubanos que no trabajan. Eso nos da salud», bromeó. Y ya en serio, esa isla «de espíritu cosmopolita y abierta al mundo a través del mar» que «está sufriendo un drama que España conoce bien: el de la emigración de jóvenes formados, aquellos que pudieron acceder a la universidad tras la Revolución. Un capital humano muy difícil de sustituir».

Y en ese Caribe que no entiende de fútbol pero sí de béisbol, en el que «el salario oficial no da para vivir», pero que «es el nuevo Mediterráneo, una mezcla de culturas, idiomas, etnias y religiones», funciona como en ningún otro punto del globo el invento. «Inventos que, por lo general, están en los bordes de la legalidad o más allá de sus bordes». Es la famosa teoría del séptimo kilómetro: «Esto es como una carrera de 10.000 metros y uno siempre va por el séptimo kilómetro. Pero lo jodido es que el séptimo kilómetros nunca se acaba. Nunca sabes si vas a llegar ni cómo vas a llegar, pero no puedes dejar de correr. Ese es el esfuerzo que hacemos cotidianamente».

Leonardo Padura vive en una casa con un patio en el que crecen un hermoso flamboyán, plátanos y guanábanas. «Recientemente, quise pintar, pero no había pintura en ninguna tienda», relató. Y, entonces, alguien le preguntó: «¿De qué color vas a pintar». «Del color que aparezca», respondió él. Y lo mismo se aplica al almuerzo y la cena: «¿Qué vamos a comer? También lo que aparezca. Siempre hay alternativas para sobrevivir».