La Cubana derrocha color y humor en un funeral que es pura vida La música y el baile son protagonistas de la función. La compañía catalana estrenó en el Jovellanos 'Adiós Arturo', con una decena de actores oficiando una despedida trufada de guiños al público local Jueves, 8 agosto 2019, 00:28

La Cubana no falla. Siempre sorprende, siempre divierte. Hasta en un funeral la risa fluye y el buen rollo se despliega como por arte de magia. Y en el que ayer se montó en el Jovellanos y se repetirá hasta el día 18 de este mes garantizado está que nadie derramará una sola lágrima, sino todo lo contrario. Un mensaje vital y optimista al extremo se lanza al respetable de principio a fin en una función que arranca en el mismo momento en que se abren las puertas del teatro y los actores reciben y ofrecen unas pastitas de té. Un poquito de dulce para abrir boca a lo que está por venir -más dulce aún, aunque con ese puntito agrio, que nunca amargo-, en dos horas que son un auténtico no parar y un canto a la vida descomunal: «No pongas años a tu vida, pon vida a tus años», cantan en directo la decena de actores -que se multiplican hasta el infinito- que conforman el elenco de La Cubana en 'Adiós Arturo', una obra que se adapta al lugar de representación y trufa el guion de un sinfín de morcillas, de referencias locales. Para empezar, todas las butacas tenían su cartela de reservado, bien sea para los amigos de la Feria de Muestras o para los del Bel Canto. Y a continuación, el 'Gijón del Alma', sidra, cachopos, un xiringüelu, Casa Ataulfo, la alcaldesa actual y la anterior...

El público del Jovellanos, que llenaba prácticamente el teatro para esta primera función, tuvo claro, pues, desde el minuto cero que aquello no era una representación al uso, que todos ellos eran invitados al fiestón de despedida que quiso organizar el artista multidisciplinar Arturo Cirera Mompuo, fallecido a los 101 años, para decirle adiós a la vida en el teatro de la ciudad en la que nació en 1918. Sobre el féretro, la bandera de Gijón, como a él le hubiese gustado.

Aunque la función no se detiene y no hay descansos, tiene tres partes diferenciadas: la primera ese funeral al que se van incorporando gentes de aquí y allá que llegan para rendir pleitesía al finado y entre ellos, algún espectador dispuesto a echar una mano y unas risas con La Cubana. Los amigos de Arturo, ese hombre que fue escultor, actor, director, escritor, que recorrió mundo, que no tuvo familia y que se acompañó durante cuarenta años por un guacamayo de nombre Ernesto como mascota, van saliendo a escena para conformar una especie de festival repleto de cabaret. Mucha música, pues, incluido un 'Adiós Arturo, bye bye my Friend', versionando a Raffaella Carra, que fue intepretado nada menos que por la Asociación de Transformistas de Gijón. Son tantas las amistades: que si Lupita Olviares, que viene desde México, que si un mimo llegado de Francia, unos maoríes de Nueva Zelanda... La música con voces en directo siempre está presente en los shows de La Cubana, otra de cuyas señas de identidad es el colorido. El vestuario derrocha color y excesos, brillos, plumas... La discreción ni está ni la espera ni en el velorio que copa la primera parte ni en el resto de la representación.

Los diez actores del elenco se multiplican para dar forma al espectáculoEl público asume un rol activo durante el ficticio funeral que se celebra en el teatro

No había tenido hijos el gran Arturo y la relación con la familia lejana no acaba de ser modélica, pero aún así se dejan ver por el escenario en la segunda parte del show, que cambia de escenografía para trasladarse al piso en el que vivió sus últimos días. Ahí va pasando la familia, a la que se le adivina una prisa notabilísima e indisimulada por que se produzca el deceso y repartirse la sabrosa herencia. Un grande como él tenía dinero y una colección de arte importante que todos se disputan sin mesura. La tercera parte continúa con el asunto de la herencia de la mano de un notario, que, pasado ya el fiestón que ha sido el velatorio, procede al reparto entre los invitados con sorpresa incluida.

Con este argumento van discurriendo dos horas que pasan volando y en las que todas las palabras remiten a nosotros mismos, a los modos y maneras de entender y vivir la muerte, para buscar en ellos la risa y el cachondeo, para llamar al 'carpe diem', a gozar de la existencia sin medida, a no enredarse ni en lloros ni en penas. Como Arturo, como el gran artista capaz de aglutinar en torno a su figura un fiestón mayúsculo en un teatro que acabó dando palmas en el cabaretero número final, y que, al menos durante esas dos horas, vivió el momento como mándan los cánones: con ganas y con entusiasmo. El público aplaudió largo y tendido y se lo pasó en grande.