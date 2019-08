La Cubana monta un funeral de morirse de risa La música y el baile, como en todos los espectáculos de La Cubana, están presentes. / JORDI PLA Narra la peripecia de un artista internacional que fallece con 101 años y pide que en lugar de un velatorio se celebre una gran fiesta en Gijón La compañía estrena el miércoles en el Jovellanos 'Adiós Arturo', en cartel hasta el 18 de agosto M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 00:58

La historia es la siguiente: Arturo Cirera Mompou, nacido en Gijón en 1918, en la plaza Mayor para más señas, justo en el edificio que hoy ocupa La Galana, muere con 101 años y deja escrito que en lugar de un funeral quiere para su adiós una gran fiesta. Este artista integral (escritor, pintor, escultor, coleccionista de arte, poeta, compositor musical, dramaturgo, actor y director), hijo de un médico de cabecera desplazado a la ciudad para atender a los enfermos de la gripe española, se crió en Asturias, estudió en los jesuitas, vivió aquí la adolescencia y en 1930 se fue para Valencia con la familia hasta que a su padre le tocó la lotería, dejó la medicina y se fueron a vivir a París. «Es el artista más polifacético e internacional que ha dado Asturias, un liberal que ha vivido la vida, un adalid del 'carpe diem', que sabe lo importante que es vivir el momento, de modo que cuando muere deja escrito que quiere una fiesta de despedida y que desea que es haga en Gijón, en el Jovellanos, que no aspira ni a catedrales ni iglesias, pero como no había ninguna funeraria dispuesta a hacerlo, nos lo ha encargado a nosotros, a La Cubana, porque sabe que tenemos muy buena relación con Gijón, así que vamos a hacer 15 días de funeral». Quien lanza la invitación a todo el público asturiano a asistir al fúnebre festejo de la vida que será el velatorio de Arturo es Jordi Milán, director de la compañía catalana que desde el miércoles próximo y hasta el 18 de agosto oficiará la ceremonia del adiós en el Teatro Jovellanos de Gijón.

Hace más de un año que se estrenó el espectáculo en Valencia y Milán no es ajeno a la triste coincidencia que supone llevar al Jovellanos un espectáculo que se llama 'Adiós Arturo' apenas mes y medio después de que en el mismo escenario fuera despedido el actor Arturo Fernández. Pero, como le conocía, sabe que seguramente él se hubiera reído de la casualidad. «Era una persona muy especial, muy agradable, que ha estado encima de los escenarios hasta el final y con quien solíamos encontrarnos siempre en las giras porque somos los únicos que, como él, hacemos giras interminables», anota el director de La Cubana.

Coincidencias al margen, la compañía busca por encima de todo hacer reír con lo cotidiano, con lo que a todos nos toca muy de cerca, reflejarnos y, si es posible, carcajearnos un ratito de nosotros mismos con los ingredientes que nunca faltan en sus comedias locas, delirantes y surrealistas repletas de música, de color y también de su poquito de provocar al público y hacerle partícipe. Es humor blanco una pizca de mala leche, la misma que hay en la vida misma. «Este espectaculo es un canto a la vida», clama Milán, que anota que esta vez, ellos, que han hecho humor de las bodas, del amor, del famoseo y el artisteo, han querido enredarse en el rito teatral de los duelos. De él se sirven para relatar la aventura de ese Arturo de ficción a quien no le gustaban las frases hechas, los sentimientos que se acompañan o las pérdidas irreparables. «Todos los espectáculos son distintos, pero en todos repetimos lo mismo, hablamos del teatro de lo cotidiano», concluye Milán.

No es que salgan a la calle con una libretita, no es que se hayan ido de tanatorio en tanatorio en busca de inspiración, pero sí que en este funeral nos reconoceremos todos un poco. O quizá no. «Al público por mucho que le des con la historia en las narices, nunca acaba de reconocerse, reconoce a su vecina, a su suegra, a su amigo, pero a nosotros mismos no», explica Jordi Milán. «Mucha gente a veces viene y te dice: 'Me encanta lo que hacéis como ese personaje, es Fulanita, es mi cuñada', y resulta que no se da cuenta de que en realidad es ella».

Esa dosis de realidad se sirve con humor y de una manera cariñosa. «Siempre hemos sido políticamente correctos en lo nuestro, no nos gusta que nadie se sienta mal y creo que lo hemos conseguido, no nos callamos la boca, pero siempre de una manera simpática, agradable, para que el público no se sienta ni aturdido ni golpeado». Diez actores dando vida a 80 personajes obran el milagro.

Todos ellos junto a Ernesto, el loro convertido en auténtico protagonista, cuentan la peripecia de Arturo sin meterse en más jardines que los de la vida misma. «No nos gusta meternos con los políticos, no porque nos den miedo, sino porque pensamos que son nuestra competencia, yo quiero que hagan teatro, pero que lo hagan bien hecho; yo si hago teatro mal hecho la gente no me compra las entradas, así que quiero que me engañen bien engañado», concluye Milán, quien subraya que en Cataluña, pese a todo lo vivido, saben reírse de sí mismos. Una virtud maravillosa porque «si te ríes de ti mismo te puedes reír de todo el mundo». Por eso Milán rechaza estos tiempos en los que la corrección política está coartando el humor: «Para la creación tiene que haber locura y la locura no puede estar medida».