Un Cultur3 de alta costura Carlota Barrera y Roberta Barban hablaron ayer de alta costura en el Cultur3 Club. / D. M. La feria de artistas cerró sus puertas hasta el año que viene con «un balance muy positivo en ventas y todavía más en asistencia» La ponencia de la diseñadora gijonesa Carlota Barrera, formada en Londres, fue el plato fuerte de la jornada DIEGO MEDRANO GIJÓN. Lunes, 10 septiembre 2018, 00:47

La mañana del último día del Cultur3 Club, ayer, estuvo presidida por un plato fuerte: la ponencia de la diseñadora gijonesa de alta costura Carlota Barrera, formada en Londres (Central Saint Martins) y Madrid (bajo el magisterio de Pedro del Hierro), en sabroso diálogo con la brasileña Roberta Barban (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología). Barrera, en claves teóricas, presentó su colección 'The Matador and The Fisherman', un trabajo que pretende unir el mundo del toro y el de los pescadores, como universos simétricos donde el hombre lucha contra la bestia y se pretende, muy en la senda de Hemingway, definir qué clase de bestia es esta.

Camisas que simulan rasgaduras de cornadas, piezas repletas de escamas o cofres. La diseñadora, en su madurez creativa, defiende los oficios artesanales tradicionales, la sastrería marcada por las muchas horas de patronaje, la ropa bien hecha donde la técnica resiste a la creatividad, no el intento estrambótico e innovador de sus comienzos.

Dibujos, libros, papel, fotografías... son los inicios del proceso. La investigación no termina nunca y hasta la confección final toda etapa intermedia se muestra flexible a cambios. Ropa ambigua, unisex, rompedora de las fronteras entre géneros, y un diseño masculino de cuerpos musculados al modo de esculturas griegas y donde fueron requeridos nadadores y pescadores a título de modelos, ajenos al hombre corriente, con una preferencia por las manos grandes y los músculos poderosos. La poética de su firma la aprendió en Londres: «El trabajo siempre ha de ser mejor que las referencias sobre las que se sustenta». Una primera colección en Japón, con la androginia como tema, con mucha túnica y chaqueta superpuesta, marcó unos inicios modestos que han ido en aumento. Su ropa pretende una gran capacidad combinatoria, diálogo permanente con otras prendas y la actualidad. Barrera cree en la confección de trajes caros y para toda la vida, donde el lado emocional del gusto siempre lleve a una compra consciente. Trajes de luces y otras piezas solo para pasarela, en el arcoíris de las celebridades y los eventos, dan paso a prendas de la calle, con gran intención visual y matérica, a través de capas y tirantes o chaquetas de torero con un fuerte artesanado detrás.

También por la mañana, la proyección de los cortometrajes 'Vuelta al mundo', 'Pez' y 'Princesa de hielo' en el CICA (Casino de Asturias), a cargo de Aldeas Infantiles, dio paso al concierto de Gethere en el patio exterior del Palacio de Revillagigedo. Y la tarde se abrió a la poesía sonora (Colegiata de San Juan Bautista) de Luis Tejerina (a la palabra) y Javier Goti (guitarra), mientras que el fin de fiesta a esta feria de artistas que se despide hasta el año que viene lo puso Ljubliana & The Seawolf.

Aida Álvarez, directora del festival, tiene claro su rumbo: «Seguir colaborando todo lo posible con el Aula de Cultura de EL COMERCIO. Tenemos la asignatura pendiente del teatro y las instalaciones. Expandirnos, ampliar el número de espacios que intervengan en la feria». El balance final: «Muy positivo en ventas, desde la apertura, y todavía más en asistencia».