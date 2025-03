Carlos Hipólito: «La cultura alivia el espíritu en momentos convulsos como este»

ANA RANERA Jueves, 10 de septiembre 2020 | Actualizado 11/09/2020 09:15h. Comenta Compartir

Carlos Hipólito se confiesa sin palabras para dar gracias a la vida por permitirle llevar tantos años disfrutando y haciendo disfrutar sobre las tablas. Es un apasionado de la interpretación, a la que lleva dedicado toda una vida y de la que no puede disimular «el mono» que siente después de tanto tiempo alejado por culpa de la pandemia. Este viernes y el sábado, 11 y 12 de septiembre, llega al Teatro Palacio Valdés de Avilés con el estreno de la obra 'Rita'.

-¿Imaginaba poder estar de vuelta a los escenarios tan pronto?

-No sé si lo imaginaba, pero lo deseaba. Tendríamos que haber venido en agosto y hemos pasado unos momentos muy desconcertantes, pero yo insisto en que el teatro es uno de los lugares más seguros a los que se puede acudir. Hay unas medidas que se respetan muy estrictamente y es mucho más seguro que otros sitios de ocio.

-Un lugar seguro, ¿y también necesario?

-La cultura en momentos como este tan convulsos proporciona un alivio al espíritu. Ahora las emociones están a flor de piel, por eso necesitamos alimentar el espíritu, que nos cuenten historias que nos distraigan y nos emocionen.

-También sería muy necesario volver para ustedes, los actores.

-Tengo mono de escena porque me he pasado la vida encima de un escenario. Ahora, por suerte, lo voy a volver a pisar y además aquí: el escenario del Palacio Valdés para mí es enormemente especial porque llevo viniendo mucho tiempo, tanto que el público de Avilés ya es amigo. Es un teatro muy hermoso y muy cómodo para trabajar.

-Además llega con 'Rita', una tragicomedia sobre la muerte digna. ¿Cómo es esta obra?

-Es una comedia muy inteligente, es un texto que hace pensar. Tiene sus cargas de profundidad, pero a la vez consigue hacerlo todo desde un punto de vista muy lúdico. Es muy divertido ver cómo estos personajes lo pasan mal en muchos momentos. Al fin y al cabo, toda buena comedia encierra un drama dentro, pero es el punto de vista del que lo cuenta lo que le da el humor.

-¿Qué tiene de especial su personaje?

-Toni es muy divertido porque soy un hipocondríaco excesivo, siempre en el extremo. Es muy divertido de hacer, pero además tiene sus momentos dramáticos.

-¿Y cómo es hacer de hermano de su mujer, Mapi Sagaseta?

-La familiaridad entre los dos hermanos hace que parezcamos hermanos de verdad. Son dos personajes que consiguen tratar temáticas que conectan mucho con el día a día de la gente y que dialogan de una manera prodigiosa. Suenan muy de verdad, no son diálogos acartonados. Es gente de carne y hueso, y eso no es fácil de encontrar. Hay que conseguir que el público en el patio de butacas se olvide de que está viendo una función de teatro. Que tengan la ilusión de que están mirando por la ventana y viendo a los vecinos, intentar que en el escenario no se haga teatro, sino trocitos de vida .

-Lo hemos visto en todo tipo de papeles, también en musicales, ¿tiene algún reto pendiente aún?

-Me gusta recorrer todos los rincones del oficio, no me gusta quedarme solo en una habitación, es una casa muy grande. Espero que me queden más musicales, aunque de momento ya tengo un reto muy cercano: voy a hacer en el Centro Dramático Nacional nada menos que 'Macbeth', de Shakespeare. Con eso ya me vale. Después retomaremos 'Rita' en enero en Madrid.