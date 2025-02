Cultura llama a la reflexión para que Laboral asuma nuevos objetivos sin perder su esencia

Es tiempo de reflexión y de, sin perder el espíritu fundacional, abrir Laboral Centro de Arte a nuevos objetivos. Lo dijo ayer en la Junta ... General del Principado la consejera de Cultura, Berta Piñán, en respuesta a una pregunta del diputado de Foro Pedro Leal.

Piñán tiene claro que el centro no perderá «en absoluto» ni su esencia ni su capacidad disruptiva, pero eso no es óbice para que no pueda asumir nuevos retos en la etapa que se abre, que no renunciará a los programas europeos en los que el centro lleva años participando ni a las residencias artísticas. A todo ello se suma la gestión de acontecimientos culturales declarados de interés público excepcional con el objetivo de que Asturias disponga de un instrumento que le permita beneficiarse al máximo de cualquier forma de mecenazgo.

Esa etapa que se debe echar a andar incluye la creación de un comité asesor formado por profesionales del sector artístico y ya no estará dirigida por Karin Ohlenschläger y Lucía García, en la parte artística y en la gerencia, quienes el próximo lunes finalizan sus contratos. Su no renovación ha desatado una tormenta política en la que Foro ha sido especialmente activo. Minutos antes de que empezara durante la mañana de ayer la presentación del programa Aulab, a las puertas del Centro de Arte, Adrián Pumares anunciaba que su grupo promoverá una proposición no de ley para exigir a la Consejería de Cultura la puesta en marcha de un plan director para el espacio. El objetivo, garantizar su viabilidad y reforzar su papel en la actividad cultural de Asturias.

Dentro, Karin Ohlenschläger y Lucía García ejercían de anfitrionas por última vez ante representantes de la comunidad educativa asturiana que han participado en el proyecto Aulab, que ha permitido poner en marcha una decena de laboratorios digitales en otros tantos centros escolares, de Primaria y Secundaria y también superiores, como la Escuela Superior de Arte Dramático. Karin Ohlenschläger no quería hablar de otra cosa que de este proyecto, del que se siente especialmente orgullosa y satisfecha, y dejó de lado cualquier alusión a la polémica que no ha parado de crecer las últimas semanas. Su mirada al futuro es solo para decir que «ojalá» que todo vaya bien en el Centro de Arte y para que «esta semilla plantada con Aulab siga germinando», creciendo y dando frutos.

El trabajo del «magnífico equipo de Laboral» está detrás de este proyecto que ha llegado a una decena de centros desde 2017 y que busca alentar el uso crítico y creativo de las tecnologías. Esas aulas digitales de las que se ha dotado a los centros gracias a la colaboración de la Fundación Alcoa han permitido a alumnos y profesores participar junto a los artistas María Castellanos, Alberto Valverde y Daniel Romero en talleres que han servido para realizar sensores con materiales conductivos, videomapping interactivo, fabricación digital con impresoras 3D y cortadoras láser y creación de entornos virtuales y aumentados. Herramientas, a decir de los docentes participantes de otros centros como el IES número 5 de Avilés, el Cristo del Socorro de Luanco, el colegio Llaranes o la Escuela de Arte de Oviedo, fundamentales para formar a las nuevas generaciones.

En el ambiente flotaba un aire de despedida. Ohlenschläger abrazó a García al finalizar la proyección de un vídeo resumen del trabajo realizado y dio una y mil veces las gracias. Lo había hecho antes, ante los micrófonos de los periodistas: «Si esto no ha llegado, lo siento mucho, hemos hecho lo que hemos podido».