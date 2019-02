«La cultura no puede ser un torrente sino una lluvia suave que va calando» Emilio Gutiérrez Caba, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. :: MARIETA Estrena hoy en el Palacio Valdés de Avilés 'Copenhague', un texto de Michael Frayn dirigido por Claudio Tolcachir que le sube a las tablas junto a Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez M. F. ANTUÑA Viernes, 15 febrero 2019, 03:22

A Emilio Gutiérrez Caba no le pesan los 76 años. Y si le pesan, no se nota nada. Tiene la ilusión de un novato, ganas de seguir aprendiendo y dando la batalla por un oficio que lleva en los genes. 'Copenhague', la obra de Michael Frayn que le sube hoy al Palacio Valdés, le ha permitido adentrarse en otra de sus pasiones, la historia, y en concreto la II Guerra Mundial, para meterse en el pellejo de un físico, Niels Bohr, y recrear su encuentro en Dinamarca con su discípulo Werner Heisenberg. El dilema ético sobre la ciencia y la amistad está servido con la bomba atómica como fondo en 1941. Le acompañan Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez y les dirige a todos Claudio Tolcachir, que es también el adaptador del texto.

-¿Ha aprendido mucho de la II Guerra Mundial?

-Llegué a estudiar segundo de Historia y a hacer una tesina sobre la II Guerra Mundial, siempre me apasionó. Conocía ese encuentro entre los dos físicos, sabía que era real, que había existido, pero reubicarlo en un texto dramático lo hace diferente. Se plantea esa pregunta de hasta qué punto los científicos tienen que ser éticos en sus conocimientos.

-¿Es su primera vez como científico?

-Sí. Para mí es un lenguaje lejano. He abierto otra puerta y me he colado ahí; es una obra que mueve una serie de clavijas que entendía y ahora entiendo un poco mejor. Todo lo que es conocimiento es enriquecimiento. Cuando Obama planteaba que 2014 se parecía mucho a 1914, tenía razón. La crisis económica de 2006 no tiene ninguna razón de ser, como no la tuvo la I Guerra Mundial. Pero sí sabemos por qué se hizo, que fue para evitar el crecimiento de las reivindicaciones obreras. O sea, hay unos señores que hacen la guerra para seguir ganando mucho más dinero; descubren la industria del armamento y se dan cuenta de que es más rentable construir fusiles que máquinas de coser.

-¿O sea, que no hemos aprendido nada de la historia?

-Nada. Y ahora estamos en una situación similar.

-¿El público se va a ir a casa con mucho debate interior?

-Sí. Cuando ves una función que tiene algo detrás te inquieta lo que no has entendido. Y ahora que tienes internet miras quiénes eran Bohr y Heisenberg, y eso te abre al conocimiento. Es uno de los papeles del teatro, no solo 'jaja jojo', que está muy bien; no siempre hay que ir a reír al teatro.

-Carlos Hipólito y Emilio Gutiérrez Caba: duelo de titanes.

-Es muy hermoso trabajar con Carlos, pero lo único importante es que a partir de hoy comienza a producirse el milagro del teatro.

-Cuando uno ha sido director, ¿se deja dirigir mejor como actor?

-Sí, asumes el rol de ser digirido y ya está. Las sensaciones son diferentes en un papel y otro. Claudio tiene una forma de ver las cosas muy interesante, pero seguramente yo las habría hecho de otra manera, aunque probablemente no hubiera hecho 'Copenhague', sino otra cosa.

-Tiene 76 años y asume la presidencia de Aisge. ¿Cómo tiene ganas de tanto lío?

-¡Ay, es verdad! ¡A veces se me olvida! Desde Aisge, aparte de repartir los derechos de propiedad intelectual, tenemos fondos para la promoción de la gente joven y la defensa de quienes tienen problemas de salud o vejez, y esa es una labor importante.

-¿Llegará el estatuto del artista?

-Parece ser que va a llegar, otra cosa es que se cumpla, hay que desarrollarlo. Y hay que interesar al país en la cultura; hay que agitarlo.

-Usted que ha visto el teatro ir de crisis en crisis, ¿cómo lo ve ahora?

-Desconcertado, caótico, descompensado, como la sociedad española. De pronto hay muchas cosas en un festival maravilloso y luego cinco meses sin programación. La cultura no puede ser un torrente de agua, sino una lluvia suave que va calando.

-Ha dicho que en este mundo cada vez somos más tontos, que nos inunda la estulticia. ¿Alguna vacuna?

- Hay, pero no se están dando las dosis suficientes a la ciudadanía y forma parte de un plan orquestado para hacer que la humanidad sea cada vez más tonta y así controlarla mejor.

-¿El teatro es un antídoto?

-Leer un libro, ver cine, ir al teatro lo son. La cultura no nos hace ni mejores ni peores, sino diferentes, y eso nos ayuda a entendernos.

-¿Usted como actor ha vivido sus propias crisis?

-Pues claro.

-¿Le han sobrado papeles?

-Me han sobrado unos cuantos y me han faltado otros. Esa gente que dice que no se arrepiente de nada pienso que son un poco inconscientes.

-¿Y después de 'Copenhague'?

-Está ya en edición el libro de la historia de la familia. Esta semana que viene tengo que empezar a corregir pruebas. Es un proyecto muy bonito.