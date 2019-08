«Dejaré de ser una intrusa del teatro cuando me den un Max» Lolita Flores, ayer, en el Teatro Palacio Valdés. / MARIETA «Me gusta y me llena meterme en la piel de otra mujer, en otros sentimientos, disfrazarme con su piel, darle mi voz y mi corazón» Lolita Flores Actriz M. F. ANTUÑA AVILÉS. Jueves, 8 agosto 2019, 00:28

No tiene Lolita Flores tiempo para playa y pareo, su plan perfecto de verano. Ha enlazado el final de la gira de 'Fedra' con los ensayos de 'La fuerza del cariño', que mañana se estrena en el Palacio Valdés de Avilés con lleno absoluto y que la convierte en Aurora.

-Vísperas de estreno. ¿Cómo lo vive?

-Con muchos nervios. Pero llevo muchos años subiéndome al escenario, diez en el teatro y más de 40 en la música, y ya se controlan un poco.

-¿Mejor no perderlos nunca?

-La adrenalina tiene que estar ahí, el día que no haya es que se ha acabado.

-¿Rituales de camerino?

-Llevo las fotos de mi familia, mi velita para mis tres ángeles. Y al salir a escena, santiguarme y mirar al cielo.

-Magüi Mira, la directora, dice que la obra es un viaje. ¿Cómo es el suyo?

-Para mí esto es algo que me llena, que me gusta, no sé si lo llamaría viaje; es meterme en la piel de otra mujer, otros sentimientos que no son los míos, de otra familia que no es la mía, disfrazarme con su piel, vestirme con ella y darle mi voz y mi corazón. Yo leo el texto y si me gusta me lanzo a la piscina haya agua o no haya agua.

-Su primera vez con Magüi Mira.

-Sí. Me la encontré en Mérida cuando yo empezaba con 'Fedra', de ahí salió el hablar, el decir 'nos gustaría trabajar juntas' y Jesús Cimarro y Pentación lo han hecho posible.

-¿Recuerda cuándo fue la primera vez que vio la película?

-Fue hace muchos años y me hinché de llorar. En aquella época estaba muy vigente ahora ha quedado muy obsoleta. Esa Aurora no tiene nada que ver con esta, que tiene muchos matices. La base de la historia es la misma: una madre con una hija que está enferma, hay un astronauta, un marido que es médico, pero hay cosas que cambian

-¿La ha vuelto a ver?

-Hace poquito. La vi para ver que estaba haciendo un personaje diferente. Tenía claro quién era mi Aurora.

-¿Le dejará alguna enseñanza?

-Yo aprendo en el momento en que estoy ensayando con mis compañeros, y de los directores, de Luis Luque, Tanzim Townsend, Joan Ollé, Juan Luis Iborra, Magüi Mira, porque cada uno te lleva de una manera, pero de los personajes no, los dejo en el camerino.

-Pero dice que sufre muchísimo.

-En el escenario sí, luego no. A veces es difícil, sales un poco tocada por tus sentimientos, no por el personaje.

-¿Por qué dice que es una intrusa del teatro?

-El teatro son palabras mayores. En la tele y el cine si te equivocas, cortas y das marcha atrás; aquí la energía que das es la que te van a devolver.

-¿Cuándo dejará de serlo?

-Cuando lleve más años y haya hecho más teatro.

-Diez no está mal...

-Pero me gustaría llevar 20 o 30. Cuando me den un Max o un premio gordo diré que he dejado de ser una intrusa.

-Si su madre la viera...

-Mi madre me está viendo. Diría que no sabe por qué no le dan los papeles a ella. Hubiera hecho genial la Colometa, también a Fedra.

-¿El talento está en el ADN?

-El talento no se compra, lo tienes o no, pero lo puedes perfeccionar, desarrollar, aumentar.

-¿Cuándo la veremos cantar?

-A lo mejor en noviembre me voy a América con mi hermana.

-¿Sigue enfadada?

-Con la música no estoy enfadada, es mi vida, pero España me cerró un poco la puerta.

-Hace tele. ¿Ayuda a llenar teatros?

-La televisión te da popularidad, lo que llena los teatros es que hagas un buen trabajo.

-Lleva la popularidad de serie. ¿Pesa?

-A veces sí. Porque también soy un ser humano y tengo mis momentos buenos o malos, a lo mejor estas hablando, llorando o riéndote, y te invaden un poco. Pero nada más.