Demanda múltiple contra Víctor Ullate tras el intento de liquidación irregular de su fundación

El abogado Luis Hormeño ha presentado una triple demanda contra la Fundación para la Danza Víctor Ullate, contra la sociedad patrimonial del bailarín y coreógrafo y contra el propio Ullate tras el anuncio de liquidación de su fundación, abordada «de manera irregular» y en medio de una situación «totalmente opaca», según el letrado. Ullate (Zaragoza, 1947) anunció la extinción de la actividad de su fundación semanas después de disolver su compañía y pretendió echar a los trabajadores saltándose todos los trámites legales, según el abogado. Desde la fundación no se ha querido facilitar su versión.

Hormeño representa a 26 de los 36 trabajadores de la fundación, de los cuales 20 son bailarines a los que hace dos semanas se les anunció un despido «inmediato» de manera verbal y sin indemnización. Fue Eduardo Lao, esposo del Víctor Ullate, su mano derecha y director artístico de su compañía, quien anunció a la plantilla que se les despedía por las buenas y a las bravas.

«La situación es caótica», asegura el abogado, que denuncia «opacidad» en las maniobras de la fundación y confirma que ha iniciado las acciones legales por vulneración de derechos «después de que se iniciará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ilegal del que se retractaron para tratar de iniciar un ERE legal». «No han justificado nada», dice el letrado, que se ha puesto en contacto «sin éxito» con la Comunidad de Madrid tratando de averiguar si la Fundación Ullate había justificado sus cuentas. «La Comunidad ha puesto varios millones de euros, pero se lava las manos», denuncia.

«Han intentado liquidar la fundación con un ERE fraudulento y sin explicaciones», insiste el abogado sobe el abrupto final que se ha querido dar a la fundación que Ullate constituyó en el año 2000 con fines benéficos y que recibiría cada año en torno a un millón de euros en subvenciones públicas.

La liquidación de la fundación se anunció casi un mes después de que se comunicara el cese de la actividad principal del Ballet de Víctor Ullate y cuando los programas de la fundación se habían transferido a la escuela privada del bailarín. El pasado 2 de octubre Ullate disolvía el ballet apelando a su «inviabilidad económica» aunque no se facilitaron más detalles ni a los trabajadores ni a la Comunidad de Madrid, a la que la compañía está asociada nominalmente, dado que tiene su sede en los Teatros del Canal, dependientes de Gobierno regional.

Maniobras burdas

Hormeño denuncia «burdas maniobras» cómo que cuando aceptaron ponerse a negociar el 22 de octubre «se nombró como representantes de los trabajadores al hijo del coreógrafo, Josué Ullate, a una profesora amiga de Ullate padre y al contable y hombre de confianza».

Ahora se está tratado de volver a la vía legal y «los trabajadores han reclamando el envío de un burofax que permita el inicio de un ERE con todas las garantías y se abra un plazo de quince días para que los trabajadores designe a sus representantes en la negociación», explica el abogado.

«Los trabajadores no han visto un duro desde el mes de agosto y hay situaciones dramáticas», denuncia Hormeño. Destaca que muchos de los bailarines son de distintas nacionalidades y procedencias «y no tienen respaldo familiar aquí, de modo que no pueden recurrir a sus familias o ir a casa de sus padres para subsistir».

Desde 2016 la Fundación Para la Danza Víctor Ullate no ha presentado sus cuentas en el Protectorado de Fundaciones, un trámite obligatorio, «por lo que no se sabe dónde han ido a parar las subvenciones recibidas», denuncia el abogado. La fundación tiene un requerimiento del Protectorado de Fundaciones porque no presentar sus cuentas. Hasta 2018 Ullate figuraba además como administrador único de una sociedad patrimonial construida en 2002 para la explotación comercial de bienes inmuebles, pero al año pasado ya dejó de figurar en ese puesto y en su lugar quedó Eduardo Lao, su marido. Horemeño confirma que también ha iniciado acciones legales contra esta sociedad. En 2017 el último ejercicio del que se depositaron cuentas, la empresa consignó un saldo positivo de casi 3.500 euros y un patromonio en bienes de casi 1,2 millones de euros.

El patronato de la Fundación para la Danza Víctor Ullate está constituido por Víctor Ullate Andrés (presidente), Eduardo Lao García, Víctor Ullate Roche, Carlos Lao García, Felisa Ullate Andrés, Cayetana Guillén Cuervo, Pedro Ramón y Cajal, Jaime de los Santos, María Pardo, Joel Toledo y Florentino Vivancos en calidad de secretario.