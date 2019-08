La diseñadora Elena Zapico fallece a los 35 años tras ser atropellada por un autobús La diseñadora Elena Zapico. / E. C. La leonesa se dio a conocer tras ganar el premio Samsung Ego Innovation Proyect IRENE B. CARRIL GIJÓN. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:11

La diseñadora Elena Zapico falleció este jueves a los 35 años tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid. La creadora leonesa se encontraba con su motocicleta en la plaza de Cibeles, donde un autobús la atropelló, y los esfuerzos por reanimarla fueron en vano. Se encontraba atrapada bajo las ruedas traseras delvehículo, lo que hizo que los bomberos tuvieran que elevarlo para poder sacarla.

En el momento en el que lo consiguieron, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada para salvar su vida. Pero las causas de este accidente que se cobró la vida de Elena Zapico no están del todo claras. No fue hasta ayer cuando sus familiares confirmaron que la leonesa era la víctima del suceso. Esta diseñadora de 35 años tenia toda una prometedora carrera por delante. Se dio a conocer tras ser galardonada con el premio Samsung Ego Innovation Proyect, que se encarga de que los jóvenes tengan una oportunidad para que puedan dar sus primeros pasos en el mundo de la moda. A Elena Zapico la llevó, junto con su compañera Raquel Buj, a desfilar en la Madrid Fashion Week en el año 2017. En esa pasarela presentaron su ropa futurista: juntas habían creado en su firma nacida en 2016: Zap&Buj. En este proyecto, Raquel Buj era la encargada de aportar sus conocimientos acerca de moda y la leonesa los de arquitectura, carrera que estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. Como resultado de unir estas disciplinas, surgió un proyecto en el que los materiales utilizados para confeccionar la ropa eran tuberías, silicona o plásticos.

Este fue solo uno de los primeros logros que consiguieron obtener. Los años 2018 y 2019 se posicionaron como finalistas en el concurso 'Vogue Who's on Next Spain'. Además, el pasado año fueron seleccionadas para subir a la pasarela de la Madrid Fashion Week, de nuevo, su última colección 'Walldress'. Y acababan de recibir el premio de la 'Bienal Iberoamericana de Diseño'.