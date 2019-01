Duelo de gigantes en el Jovellanos Félix Gómez y Carmen Maura, ayer, sobre las tablas del Teatro Jovellanos. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Carmen Maura y Félix Gómez protagonizaron 'La golondrina' en el teatro gijonés DIEGO MEDRANO GIJÓN. Domingo, 27 enero 2019, 01:24

El duelo de gigantes (Carmen Maura/Félix Gómez) es completo en 'La golondrina', que ayer llenó hasta la bandera el gijonés Teatro Jovellanos. La autopsia no conoce desvelos: sentir el dolor del otro es lo que nos hace humanos. Sobre esto mismo discurre la obra. El texto de Guillem Clua está inspirado en los atentados terroristas del bar gay Pulse de Orlando (junio, 2016), pero va mucho más allá. Amelia, profesora de canto, recibe en su casa a Ramón, quien desea perfeccionar su voz, mejorar su técnica para cantar en el homenaje a su madre recientemente fallecida. Palabra y música se unen en un significado donde la regeneración afecta por igual a ambos personajes (Amelia, Ramón). Un mismo atentado terrorista marca el pasado de ambos. Amelia y Ramón están unidos, a la vez que separados, por la sombra alargada del criminal entre ellos, y esa verdad sobre tales acontecimientos es el precipicio, trampolín y desvelamiento de sus completas identidades.

Carmen Maura portentosa: ágil, triste, melódica, eufórica, confusa, certera. Félix Gómez: expectante, sibilino, cercano, cómplice. Ambos se desnudan para beneficio del otro, sí, pero también como descarga de sí mismos. Ambos pueden elegir el odio o caminar juntos. Ambos pueden hacerse más daño del sufrido o elegir decir basta. Lo crucial de toda víctima -como mensaje- es la libertad: pueden amar o seguir encarcelados en el más despiadado rencor. «El odio está entre nosotros y solo el amor nos salvará», se dice.

El atentado al club de Orlando deja al descubierto la discriminación homosexual unida a la condición de las mismas madres que la padecen en sus hijos. La severidad de Amelia para su profesión no es la misma que aquella otra reservada para la vida: he ahí otro salto, nueva línea de flotación, otro contrario que ayuda a nuevas oportunidades de clemencia y fe en lo que nos ha tocado vivir.

El texto busca en todo momento sanación, por eso conmueve: el sentido del duelo y del perdón son otros después de lo imprevisto, el atentado terrorista. La necesidad de hacer explícito el amor, de no dejar nada para luego porque el tiempo va marcado, convierte la obra en una completa liberación. 'La golondrina' -nana del título- adquiere un significado especial: une pasado y presente, amor de madre y amor por uno mismo, superación y lastre. El texto es equilibrio, por eso jamás destaca la luz sobre la oscuridad. La tragedia es luminosa porque no hay culpa y se busca la virtud emocional.

El colorismo del texto en escena son las sorprendentes notas de humor, los giros inesperados de lo trágico a lo cómico, la lucha por la supervivencia en mitad de toda deriva, lo incompresible del mal por aterrador, la capacidad de regeneración o no de uno mismo a partir de cuanto nos ha pasado. Maura lo dijo en promoción y no defrauda: «Es una función que espabila los sentimientos». Hay que decirse las cosas. Ya. Hay poco tiempo para lo que más importa y no puede perderse.

Obra de arte sobre la comunicación: lo crucial de hablarse, a la cara, no siempre entre madre e hijo, en busca de una liberación imprescindible que ayude a soportar los mayores lastres. Su reto -el de poner enfrente a personas que están en distintos lugares y ven las cosas de manera diferente- no puede ser más noble.

Los aplausos con el respetable en pie llegaron incluso antes de que terminase la función. Ovaciones merecidísimas a una obra que emociona y en la que Carmen Maura volvió a demostrar que su naturalidad es lo que la hace grande.