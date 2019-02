Elogio de la diversidad Se ha desatendido la diferencia. Se confunden los conceptos de valor y precio. Necesitamos más poesía y menos ruido Domingo, 24 febrero 2019, 01:18

Hace unos días, en Madrid, el Instituto Cervantes organizó un recital de poesía ibérica en su sede. Luis García Montero y Martín López-Vega, buenos poetas y buenos gestores, fueron quienes con su equipo convocaron el acto. Invitados estuvimos María Negroni, Miguel Anxo Fernán Vello, Àlex Susanna, Miren Agur Meabe, Inés Sastre y yo mismo. Cada uno leyó en su lengua y acento y no tuvo nada de raro, sino todo lo contrario.

Yo hice una defensa encendida de la Hispanidad, o del iberismo, y critiqué un tanto la tentación aislacionista de unos y de otros. En esta crítica -advierto- no hay por mi parte ninguna reconvención a quienes se quieren reinventar administrativamente. «En toles cases cuecen fabes y na mía a calderaes».

Es un hecho que la diversidad lingüística de España es notoria. Es un hecho que hay varias lenguas oficiales y otras -como el asturiano y el aragonés- que tienen pendiente poner al día en este sentido el estatuto de su comunidad.

Es un hecho que cada lengua es muchas cosas distintas y todas ellas importantes: es la casa del ser de cada individuo, es un espacio de socialización que invita a ver el mundo de otra manera. ¿Qué gana España si se pierde el asturiano? Nada de nada. ¿Qué gana si se mantiene? Pues nada menos que un motor espiritual de esa Hispanidad que en esta parte de la Tierra -la Hispanidad abarca medio mundo- ha llegado a un consenso democrático notable.

Soy de la España de Unamuno, de Sagarra, de Castelao, de Espriu, de Álvaro Cunqueiro. Aunque no entiendo euskera, he leído en buenas traducciones a Gabriel Aresti, Bernardo Atxaga y Gerardo Markuleta. No sería quien soy sin haber entrañado a Blas de Otero -un vasco que escribió en español- o a un andaluz como Luis Cernuda. Me siento hermano de un pasado de decepciones y desconsuelos, sí, pero también de aquellos que supieron tender puentes hacia el entendimiento.

De las lenguas de España más extendidas sólo no hablo el euskera y el aragonés. Del euskera sé algunas palabras y sé que todas en su conjunto ofrecen un espacio habitable; del aragonés casi lo sé todo y no sé nada, y esto, la verdad, me genera alguna tristeza. Pero siempre que he ido a Aragón y fui recibido en su lengua o en español fui bien recibido.

La poesía invita a conocer al otro, a entenderlo. Puede que yo no sea una persona religiosa, pero cómo entendí a Teresa de Jesús cuando escribió que se llora más por las plegarias atendidas que por las desatendidas; he nacido varón, rodeado de grandes mujeres, pero si leo a Olga Novo o a Esther Prieto, soy mujer. Sé lo que es el miedo a la muerte gracias a Miguel Hernández, entiendo sus desvelos y me duele el presidio de Ocaña en mis espaldas. Gracias a que leí, en muy diversas lenguas, sé que nada humano me es ajeno.

España -la Hispanidad- tiene que reinventarse. No importan tanto los quinientos años que llevamos a nuestras espaldas como los quinientos años que nos quedan por delante. El Otro siempre es incómodo pues nos interpela desde su otredad para recordarnos, a poco que se rasque, que somos semejantes.

Creo que se ha desatendido la diferencia. Creo que se confunden los conceptos de valor y precio. Necesitamos más poesía y menos ruido, más emociones reflexivas y menos disparatadas alegorías de la guerra. Como cantaba Víctor Manuel en una hermosa canción, «aquí cabemos todos o no cabe ni Dios».