Emilio Martín Vargas, Premio Alarcos de poesía 'Todo el mundo me mira' es el nombre de su segundo poemario con el que el valenciano se ha alzado como ganador MIGUEL ROJO Gijón Martes, 25 septiembre 2018, 20:54

El escritor Emilio José Martín Vargas (Valencia, 1979) se acaba de alzar ganador del XVII Premio Emilio Alarcos de poesía con la obra 'Todo el mundo me mira', el que es su segundo poemario. El primero fue publicado por Visor tras vencer en otro presitigioso concurso, el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola. Se impuso en la votación final a otros nueve poemarios seleccionados entre los 90 que se presentaban al certamen en esta edición. El jurado ha destacado la «frescura y la ironía» de la obra y ha valorado que el poemario posee «una suave e ingeniosa voluntad transgresora, que hace que se lea con gusto». El autor, camarero enamorado de la escritura y licenciado en Filosofía, estaba ayer feliz con la noticia. »Era un jurado muy interesante y la nómina de ganadores anteriores me animó a presentarme«, explicaba, una vez más sorprendido de que su poesía tenga tanto éxito. »Si en el primer libro contaba las experiencias de un camarero que lo pasaba mal, en este, como dicen que ya soy escritor, cuento mi aterrizaje en este mundillo«, explica. Y claro, lo hace »desde fuera«, con los ojos de quien no se lo acaba de creer del todo. Y el resultado, a la vista de los premios obtenidos, es excelente.

Como presidente y portavoz del jurado ha actuado Luis Alberto de Cuenca, Premio de la Crítica y Nacional de Poesía. Como vocales, le han acompañado la directora de la Cátedra Alarcos de la Universidad de Oviedo, Josefina Martínez; el también Premio de la Crítica y Nacional de Poesía Carlos Marzal; el editor Chus Visor, la poetisa Aurora Luque y el profesor de la Universidad de Oviedo y critico literario José Luis García Martín. El premio, fallado esta tarde en Oviedo, es otorgado por la Consejería de Educación y Cultura desde 2002, está dotado con 7.200 euros y la correspondiente publicación de la obra ganadora.