«No encuentro nada más atractivo que subirme a escena a hacer mi trabajo» Lola Herrera, ante el espejo, en su casa de Madrid. / ALBERTO FERRERAS / EFE La veterana intérprete llega al Jovellanos con 'Cinco horas con Mario', la obra de Delibes que la acompaña desde 1979 y que marcó su carrera Lola Herrera Actriz M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 26 julio 2018, 00:13

Lola Herrera (Valladolid, 1935) es de nuevo Carmen, ese personaje creado por Miguel Delibes que la acompaña desde hace cuarenta años y del que cada día que pasa extrae matices. 'Cinco horas con Mario' llega el viernes y el sábado al Teatro Jovellanos (20.30 horas, 16, 20 y 24 euros) tan joven y viva como el día de su estreno.

-¿Se ha convertido ya en un clásico esta obra?

-Sí. Estoy convencida, Delibes realmente levantó acta, fue notario de una época, es una joya. Cuenta una historia universal, por eso es un clásico.

«Nunca me han llamado de los teatros oficiales, me choca lo poco que he podido gustarles»«Es descorazonador ver a alguien respondiendo el móvil mientras actúas, es demencial»

-¿Le pesa saber que el público que va a verla ya la ha visto antes?

-Hay muchísima gente que vuelve y me ha visto en las distintas épocas que la he hecho. Me asombra que vengan madres, hijas y abuelas. Es muy emocionante que consideren que es algo que hay que ver.

-¿Cómo ha cambiado Carmen desde su primera función hasta hoy?

-Ha ido evolucionando, cada vez que lo he hecho el personaje ha pegado vueltas, ha encontrado otros espacios internos, siempre ocurre. La semana pasada estuvimos ensayando con Josefila Molina [directora] y José Sámano [productor], que fuimos los que empezamos en el 79, y todavía discutíamos sobre una parte de la función. Está viva completamente, la movemos siempre, la zarandeamos y nos zarandeamos a nosotros mismos. El texto en sí te hace navegar por muchos mares.

-¿Cuál es su relación con ella?

-Cuando encontré a Carmen me molestaba un poco ella, me costó entrar en su mundo, me ponía como cortapisas, pero una vez que lo hice no he dejado de descubrir cosas positivas que están en el alma de una mujer.

-¿Se ha alimentado usted de ella?

-Hemos hecho un intercambio. Normalmente con los personajes no sé sabe quién da más, tú te quedas cosas y ellos se llevan algo, te descubren lo que hay en ti. Esta es una profesión maravillosa porque te invita a meterte por esos océanos femeninos, en mujeres distintas, que te hacen tener una amplitud de miras.

-¿Esta ha sido su relación más estrecha con un personaje?

-Sí, pero en mi carrera ha habido personajes que me han zarandeado y otros que me han sido indiferentes, que he tenido que buscar mucho para justificármelos, creérmelos. Pero personajes fascinantes yo creo que he encontrado bastantes, aunque menos de los que me hubiera gustado.

-¿Cómo está viviendo la revolución de las mujeres?

-Estoy feliz. Yo estuve en la manifestación de Madrid con mi hija y me encantó ver a la gente protestando con esa fuerza y esa alegría. Durante la dictadura, las mujeres no teníamos derecho a nada, no podías firmar, no podías sacar a tus hijos de viaje, éramos muebles. Eso fue anteayer y hay muchísima gente joven que no tiene ni idea. No se ha escrito nada sobre eso y pienso que se debería dar en los colegios. La de las mujeres es una batalla en la que siempre que des dos pasos adelante habrá que ir una cuarta atrás, siempre habrá alguien que nos empuje atrás, así que debemos estar en continua alerta.

-Suele decir que no tiene tiempo para hacer todos los personajes que le gustaría. ¿Cuál le apetece?

-De la edad que tengo ahora se escriben muy pocos y sí que hay algunos clásicos, pero es que a mí interesan las cosas de ahora mismo. Hay un personaje que quise hacerlo antes de la crisis, pero no pudo ser y puede que retomemos. No sé si me dará tiempo a hacerlo, a estas edades no sabes, aunque yo me siento con mucha energía. Para mí el trabajo es un aliciente de vida, configura mi existencia. Llevo desde los 18 años en el escenario y bajarme es muy difícil; si lo haces te quedas sin vida, el teatro lo chupa todo.

-Se la ve contenta de seguir.

-No encuentro nada más atractivo que subirme a hacer mi trabajo y llevarlo a domicilio, poder pasearme por mi país, viendo cómo van variando las ciudades, dónde han cerrado un restaurante y han abierto otro, es una forma de vida.

-¿Tiene idea de cuántas funciones ha podido hacer en su vida?

-Ni lo sé ni lo cuento ni lo quiero saber.

-¿Aún siente los nervios antes de salir a escena?

-Hay una sensación de responsabilidad, sobre todo cuando se va a estrenar y no sabes si el melón va a ser dulce o no. Pero no son nervios, es como una alteración, una tensión.

-¿Tiene rituales?

-Hago cosas que son como manías, me santiguo tres veces y en la última etapa, antes de empezar la función, hago recorrido por abuela, papá, mamá, Marieta, una tía mía, y les pido: «Cuidad de mí, atendedme, estad pendientes».

-¿Cómo lleva la profusión de móviles en el patio de butacas?

-Muy mal, cuando estás actuando y ves que están mirando un mensaje y les importa una mierda lo que estás haciendo es descorazonador. Y hay gente que cuando suena hasta contesta. Es demencial lo del teléfono, este es un mundo muy raro.

-Nuevo Gobierno. ¿Cómo lo ve?

-Los que están ahora mismo parecen bien intencionados, pero ¿les va a dar tiempo a legislar algo que tenga una trascendencia y que no puedan los que vengan a continuación borrar? Noto que hay mucha gente en el Parlamento que no quiere el bien de los españoles, sino el de su partido.

-Usted conoce bien el teatro en España, ¿cuál es la situación actual?

-Solo conozco el teatro privado; nunca me han llamado para los teatros oficiales.

-¿Eso le duele?

-Los teatros oficiales me parecen un poco ministerios. En la empresa privada no me ha faltado el trabajo, pero me choca lo poco que les he debido gusta a tantos que no me han hecho ni una propuesta.

-¿Pero sí se siente querida por el público?

-Me siento muy querida por la gente, en todas partes me siento como si fuera la vecina del segundo, me tratan de una manera muy cercana.