Escamas de sal

Hacia una alta cocina sostenible

La batalla de Ángel León por aprovechar de forma sostenible las posibilidades del mar no es un grito en el desierto en el panorama gastronómico internacional. Hace tiempo que esa alta cocina basada en productos suntuarios ya no forma parte de la vanguardia, que no puede ser ajena a los problemas medioambientales del planeta. Cosechan más aplausos ejercicios radicales de revalorización culinaria como los del austriaco Sebastian Frank -Mejor Chef Europeo en la pasada edición de Madrid Fusión- en torno a la austera huerta centroeuropea; el francés Alexandre Coillon, que confecciona cada noche un menú diferente con lo que le traen los cuatro pescadores de la diminuta isla en la que vive; o el riojano Francis Paniego y su imaginativa revisitación de la casquería en clave contemporánea. La conciencia también tiene premio. Este año Azurmendi de Eneko Atxa ha sido distinguido como restaurante más sostenible del mundo gracias a su edificio ecoeficiente y a una relación con los proveedores cercanos basada en los principios del comercio justo.