Escenasturias reclama al nuevo Gobierno un modelo de Circuito teatral fruto del consenso

GIJÓN. Lunes, 24 junio 2019

El nuevo Gobierno del Principado de Asturias está por llegar y a él clama y reclama el sector de las artes escénicas asturianas consenso con la profesión para crear un nuevo modelo para el circuito teatral que contente a todos.

El nuevo Gobierno del Principado de Asturias está por llegar y a él clama y reclama el sector de las artes escénicas asturianas consenso con la profesión para crear un nuevo modelo para el circuito teatral que contente a todos. A ellos, agrupados en Escenasturias, el modelo que ha impulsado y defiende el viceconsejero de Cultura Vicente Domínguez para el Circuito no solo no les convence, sino que llevan batallando sin tregua contra él desde que se manifestaron las intenciones de ponerlo en marcha.

Precisamente la semana pasada, se hacía público que 27 ayuntamientos asturianos se han inscrito para participar en el modelo de Circuito de las Artes Escénicas que ellos rechazan de plano y de pleno y que, desde la Viceconsejería, se defiende por su eficiencia y eficacia. «La mayoría de estos ayuntamientos no han programado durante el primer semestre de 2019 por miedo a no poder soportar el pago de los espectáculos a la espera del 'eficaz y eficiente' nuevo modelo de subvención que se dijo que iba a salir a principios de año y finalmente fue publicado a finales de mayo con las elecciones y los equipos de gobierno en funciones», anotan. Añaden que lo dicho no apunta precisamente hacia la eficacia, particularmente si se compara con el anterior sistema que se basaba en la contratación cofinanciada. «Tenía un modelo semestral y permitía generar programaciones más estables y coordinadas por los respectivos gestores o técnicos culturales de cada municipio».

El malestar va más allá y no lo reduce ni el tiempo ni tan siquiera el dinero del que se ha provisto el plan. Porque teme la asociación que no se consigan gastar los 250.000 euros dispuestos. Explican que los ayuntamientos han solicitado 224.087 y es posible que toda esa ayuda ni si quiera se dé. Con lo que, en el mejor de los casos, sobrarían euros.La pregunta siguiente es obvia: «¿Qué va a ocurrir con los 25.913 euros restantes? ¿A dónde van a ir destinados?».

Reiteran, pues, la misma lectura. «Si se creara un nuevo modelo de contratación, no de subvencíon, se podría invertir, como se puede hacer y se hace en otras comunidadades», subrayan citando a la Ley de Contratos para el Sector Público como garante. Aportan otras reflexiones y cifras sobre la pérdida pecuniaria que implica el modelo Domínguez, puesto que se invirtió más efectivo en 2016 para 24 municipios que en esta convocatoria en la que tomarán parte 27.

Dicho todo lo dicho, la confianza ahora está puesta en que el nuevo Gobierno que, presumiblemente, presidirá Adrián Barbón a partir del próximo mes de julio, tenga una actitud receptiva. Recuerdan cuál fue la apuesta del programa electoral del PSOE para el sector: «Apoyaremos al teatro asturiano, recuperando el sentido con el que se creó el Circuito de las Artes Escénicas e implementando su relación con el Centro de Recursos Escénicos que existe en Laboral Ciudad de la Cultura y que sirve de soporte para que las compañías pongan en marcha sus espectáculos». De la textualidad no sacan conclusiones claras y plantean sus preguntas: «No sabemos qué va a significar esto realmente y eso nos preocupa, pero desde luego esperamos que signifique que el modelo de subvenciones va a desaparecer y se creará un nuevo modelo trabajando en consenso con la profesión, la futura Consejería de Cultura y los gestores culturales de los municipios».

Habrá que esperar a la investidura y a que el nuevo presidente nombre a su Gobierno para saber si es factible un borrón y cuenta nueva que acabe con meses de enfrentamiento entre el sector y el viceconsejero de Cultura, que siempre ha defendido que el nuevo Circuito mejora la gestión de las compañías. Por esa razón, este año la ayuda a la programación de artes escénicas de los ayuntamientos se realiza mediante una línea de subvenciones de concurrencia competitiva que, según Cultura, se rige por los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. «Simplifica los trámites respecto al funcionamiento anterior del Circuito. Además, facilita la gestión empresarial de las compañías», ha dicho Vicente Domínguez.