Experimento en el Jovellanos

Finalista en el último Certamen Internacional de Investigación Teatral de Sevilla y con seis nominaciones a los Premios Oh!, el montaje 'Genocidio en el arrozal de Birmania' que ayer se pudo ver sobre las tablas de un Teatro Jovellanos con una floja entrada, es un fiel reflejo de la realidad en la que se mueve la escena profesional de Asturias en la actualidad. Lo recordaba uno de los artistas del elenco, Jorge Moreno, en la presentación a los medios: hasta ahora solo se había podido representar una sola vez en la región. No es una excepción y esa parece ser la tónica general en producciones autóctonas que pueden competir perfectamente en calidad con las mejores que llegan de otras comunidades, pero se ven restringidas por la precariedad en la que trabajan los dramaturgos y actores asturianos. Obras como esta son también una muestra de que el talento y la ambición creativa no renuncian a materializarse en un proyecto por adverso que sea el entorno en el que buscan llegar al público y en el que la cooperación -además de la economía de medios- es un buen camino para avanzar.

Ánimo de Lucro y Escenapache han unido sus fuerzas en el Proyecto Maranata para levantar esta propuesta singular e innovadora que explora los diferentes lenguajes escénicos construyendo una dramaturgia que envuelve al espectador y lo involucra en la propia acción desarrollada en el escenario con un resultado de gran impacto estético y emocional. El drama de la persecución a la minoría rohingya en Myanmar (la antigua Birmania) es el 'leit motiv' de una pieza que indaga en las múltiples manifestaciones del horror, la violencia y también la ternura o la belleza en un mundo que, como el contemporáneo, en ocasiones nos parece demasiado complejo o lejano como para prestarle nuestra atención. Manu Lobo dirige a un elenco de actores -él también actúa como intérprete- que lleva su trabajo al límite de lo que el público está acostumbrado a ver y en el que se puede apreciar en todo su jugo la calidad de artistas como el veterano Pepe Mieres, Marga Llano, Jorge Moreno, Javi Castro e Israel Sastre.

Una apuesta arriesgada y transgresora que pone a prueba la capacidad de sorprenderse del espectador de principio a fin y, probablemente, también la de irritarse o escandalizarse ante el espectáculo al que está asistiendo. Teatro experimental que no deja a nadie indiferente aunque sea para preguntarse si lo que está viendo y escuchando es provocación o una vuelta de tuerca a nuestra propia percepción de la realidad. El desconcierto o la conmoción del público se expresó con los descabalados aplausos que despidieron esta pieza difícil, pero necesaria seguramente en unos tiempos donde las ovaciones siguen premiando lo fácil.