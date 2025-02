Faemino y Cansado, '17 veces' grandes

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 5 de junio 2021, 01:35 Comenta Compartir

Puede que la clarivendencia esté en una carcajada a tiempo o a destiempo. Y si no, a quién le importa. Puede que el público que ... ayer llenó el Jovellanos y hoy volverá a hacerlo no alcance de la mano de Faemino y Cansado la sabiduría suprema, pero tampoco hace ninguna falta ver esa luz tan inmensa. Más vale ser feliz un ratito. Esa filosofía de lo cotidiano, ese humor que apela a todos y a nadie, que nos coloca ante el absurdo y lo sensato, lo surreal y lo real, que hila y engrana lo inhilable e inengranable, que se ensambla en mil derroteros y caminos que no conducen a ningún sitio -ni falta que hace-, pero nos llevan a la carcajada, a la risa, al disfrute sin más. Y no es poco, ni muchísimo menos. No fallan Faemino y Cansado en ese objetivo, en esa ruta trazada con maestría, ingenio y, aparentemente, sin ninguna brújula. Y no es, pues, extraño que siempre llenen.

El público llegó ya al teatro con la sonrisa puesta aunque ahora oculta tras la mascarilla obligada, con ganas de humor, de reír, de dejarse llevar por ese viaje trazado por dos cómicos en permanente estado de gracia, que juegan con las palabras y los gestos, que hacen del sinsentido el sentido único y exclusivo de su vida y obra, que hablan de todo un poco y un poco de la nada, que se mecen con inteligencia en debates tan imposibles como apasionantes, que son pura delicia, que ponen la mente en otra dimensión y que dejan el cuerpo libre para la sonrisa. Un viaje a París, una escala en Petra, un suelo radiante con caoba y lapislázuli, un extractor de humo de ocho velocidades, un safari sin armas y la captura de una hiena, el ascenso del Sella, los animales creados por Dios -incluido el oricio, hubo más de una morcilla local-, Darwin, el terraplanismo... Una temática infinita y disparatada cosida en mil maneras fue saliendo a escena de la mano de dos tipos con tirantes y micrófonos. Su humor tiene en el Jovellanos un público fiel, que ayer, con '17 veces', volvió a aplaudirles con gusto, con empeño, agradeciendo la gracia, el ingenio, el manejo de cada gag, el gracejo dispar con el que se mueven el uno y el otro, en su toma y daca que parece improvisado pero está medido, pensado y repensado, en sus formas y maneras de contar, de decir, de narrar lo que no deja de ser inenarrable. La pareja cómica se enzarza en un relato imposible que va de París a un safarí en África o el suelo radiante Catorce veces dice un sabio chino que puede alcanzar el ser humano la clarividencia a lo largo de su vida. Y esa es la justificación del título del espectáculo, que no hace ni una sola alusión al particular, que hasta ahí se lanza al vacío de esa nada que conforma el todo que conduce a la risa. En cualquier caso, pocas parecen esas 14 revelaciones efectivamente para dos cómicos que llevan más de treinta años sobre los escenarios y que no varían su apuesta por la risa sin ofensa, por la tontuna más espabilada y despiporrada, por hacer de lo más sencillo, de lo más pequeño, lo más grande. 14 veces para ellos se quedan cortas; 17 puede que también. Al menos a juzgar por los aplausos que arrancaron tras hora y media de hablar y hablar y hablar. Y de reír, reír y reír. Hoy repiten.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión