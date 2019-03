La falta de presupuestos deja al Prerrománico a la espera de fondos estatales para su conservación Pablo Jiménez Díaz, Otilia Requejo, Genaro Alonso, Jorge Juan Fernández Sangrador y Vicente Domínguez. / PABLO LORENZANA Patrimonio confirma en la presentación del 'Libro Blanco', que recoge un plan de actuación para una década, que los 642.000 euros previstos para 2019 están en el aire MIGUEL ROJO OVIEDO. Martes, 5 marzo 2019, 00:30

Más de once siglos después de que se construyese en la falda del monte Naranco la conocida como iglesia de Santa María, símbolo inequívoco del Prerrománico asturiano, 134 años después de que fuese declarada monumento nacional -lo es desde 1885- y pasados otros 34 desde que entrase a formar parte en 1985 de la nómina de elementos considerados Patrimonio de la Humanidad, el Gobierno del Principado presentaba ayer entre sus vetustos muros el 'Libro Blanco del Prerrománico Asturiano', un documento de más de 200 páginas en el que se realiza un completo análisis del estado actual de los monumentos y su entorno, se repasan las actuaciones realizadas hasta hoy y se articula un plan integral de gestión basado en ocho líneas estratégicas y 41 medidas concretas. Básicamente, en materia de conservación preventiva de los monumentos, restauración de los mismos, fijación de un marco de gestión coordinado entre administraciones e Iglesia, gestión sostenible del entorno de los monumentos, investigación científica en torno al Prerrománico, divulgación a través del Museo Arqueológico y otros centros asociados, promoción dentro del ámbito del turismo cultural y religioso y esfuerzos en educación patrimonial. Un minucioso examen y un ambicioso plan de actuación para el que, en esta fase, no se concreta inversión alguna.

«Los libros blancos no van acompañados de una memoria económica», explicó el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez. Así que, «en este momento, de lo que se trata es de conocer qué intervenciones se tienen que realizar con cierta premura y en ese contexto se tendrán que definir por parte de las distintas administraciones los presupuestos de cada una de las diferentes actuaciones», detalló a preguntas de EL COMERCIO. Intervino también Pablo Jiménez Díaz, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que acudió a la presentación en representación del Ministerio de Cultura, quien recordó que los fondos destinados al Prerrománico están en el aire por la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «No podrán ejecutarse mientras no haya partida presupuestaria», reconoció Jiménez Díaz. En total, había consignados 442.000 euros para este capítulo, además de 200.000 más para un convenio con el Principado para conservación de los monumentos. Así pues, algunas de las actuaciones previstas en San Salvador de Priesca y San Salvador de Valdediós, las más inmediatas, «están pendientes de esas partidas presupuestarias», y recordó que la mayor parte del gasto se destina a investigación, mantenimiento y realización de estudios previos. Otilia Requejo, directora de Patrimonio Cultural del Principado, recordó que desde el Gobierno regional se destinan este año 100.000 euros de su presupuesto para el Prerrománico.

Tanto el consejero de Cultura, Genaro Alonso, como el vicario general, Jorge Juan Fernández Sangrador, destacaron la buena sintonía entre administracines e Iglesia para sacar adelante el 'Libro Blanco'. «Podemos decir que el Prerrománico está en estado óptimo o muy bueno», celebró Alonso. «Esta es una etapa más de un viaje que necesita evaluación y seguimiento para que no se quede tan solo en el papel», apuntó el vicario. El caso es que la herramienta presentada pretende servir de base para la gestión del Prerrománico en la próxima década. Ahora solo faltan partidas presupuestarias para que se cumplan los objetivos.