Fantasma de carne y hueso en el jardín Ana Torrent y Carmelo Gómez, en la representación de 'Todas las noches de un día'. / FOTOS: JOAQUÍN PAÑEDA El Teatro Jovellanos se abarrotó de un público que disfrutó de la función y ovacionó largamente a la pareja de actores Carmelo Gómez y Ana Torrent remueven al público con 'Todas las noches de un día' de Alberto Conejero PABLO A. MARÍN ESTRADA Domingo, 3 febrero 2019, 01:01

Generaciones de espectadores han crecido oyendo hablar de la crisis del teatro. Es la misma cantinela que se repite acerca del cine, la novela o los valores de la sociedad, pero en el caso de las artes escénicas -como en el de los espectáculos en general- nadie parece dudar de que en España ni los tiempos ni las políticas culturales ni la legislación tributaria favorecen la creación de montajes de cierta envergadura. Las producciones de elencos reducidos y escenografías minimalistas abundan y con ellas ha cobrado un nuevo auge la dramaturgia sostenida en la eficacia del texto. La creatividad y la calidad de la escritura teatral han salido reforzadas de esa lucha desigual. 'Todas las noches de un día', la función que ayer vimos en un Teatro Jovellanos hasta arriba de público, escrita por Alberto Conejero y dirigida por Luis Luque, representa un caso ejemplar de esa batalla ganada por las ideas a la precariedad que sufre el sector. El oficio y talento de sus dos protagonistas, Carmelo Gómez (Samuel) y Ana Torrent (Silvia), completan con creces el valor de este trabajo excepcional.

El interés que suscita y el éxito con el que cobra vida sobre las tablas son aún más meritorios al tratarse de una pieza que arriesga desde el propio texto de Conejero por plantear un juego entre ambos personajes (y el interlocutor ausente que solo escucha Samuel) no basado en el diálogo clásico sino en otras formas próximas al llamado teatro de la incomunicación y del absurdo, planteando que su realidad no sucede en el mismo plano en que se visualizan y escuchan sus palabras. El propio autor ha querido guiar al público sobre el sentido de este juego con una cita de David Foster Wallace: «Todas las historias de amor son historias de fantasmas». La de Samuel y Silvia lo es, no solo por lo que les une y separa a ellos, también en relación a sus propios fantasmas.

Un jardín de invernadero rodeado de «alambradas y muros infranqueables» -como en los versos de Sylvia Plath que glosa la Silvia de Conejero- es el espacio en el que se desarrolla esa trama en distintos planos de la realidad y en el que los espectadores van descubriendo un asunto de thriller: la desaparición de la dueña de la casa por la que alguien (un policía) interroga al hombre que trabaja en él de luz a luz, de sombra a sombra. La escenografía de Mónica Boromello, la iluminación de David Hortelano y David Gómez-Cornejo y la música de Luis Miguel Cobo crean la atmósfera íntima de este drama de fantasmas en el que el único tiempo real es el que tejen las palabras y la verdad encarnada en unos colosales Carmelo Gómez y Ana Torrent, mientras las flores y las plantas siguen su propio ciclo vital, el mismo en el que respiramos los actores del otro lado del escenario y que tras asistir a esta sugestiva función, nos deja con el desasosiego de que algo nos ha cambiado.

Una sincera y calurosa ovación despidió a ambos actores, a los que esperamos volver a ver pronto en estos mismos escenarios en un estado de gracia similar.